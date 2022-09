Les images ne laissaient rien présager de bon pour Bituniyata. Après un déblayage, l'ailier fidjien s'est de suite tenu l'épaule gauche. L'ancien Massicois a ensuite quitté la pelouse quelques secondes plus tard avec l'aide des soigneurs corréziens. Incapable de poursuivre la rencontre, il a laissé sa place à Tuicuvu dès la treizième minute de jeu.

Selon La Montagne, le CAB devra se passer de Bituniyata durant plusieurs semaines. Un coup dur pour les Corréziens qui perdent tout de même leur facteur X derrière, auteur de trois essais la saison dernière en dix-neuf rencontres. Le Fidjien est donc d'ores et déjà forfait pour le déplacement à Perpignan pour le compte de la deuxième journée et ne devrait pas prendre part aux deux autres matchs ensuite, que sont la réception de Montpellier (3e journée) et le déplacement du côté de Castres (4e journée).