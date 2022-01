C’était le match de la peur, entre le BO (lanterne rouge) et le CAB (avant-dernier). Deux points séparaient Basques et Corréziens avant la rencontre, et s’il est évident que le résultat de ce soir n’allait pas condamner le malheureux perdant, il est acquis que cette rencontre pouvait relancer le vainqueur dans la course au maintien. Voilà peut-être pourquoi le début de match était relativement haché. Entre des mêlées chahutées, un échec de Laranjeira (4e), puis de Bosch (12e), le score était toujours de 0-0 à la moitié de cette première période.

Néanmoins, ce sont les Brivistes qui se montraient dominateurs et plus tranchants devant leur public. Profitant de leur supériorité numérique, après un carton jaune adressé à Tornike Jalagonia (19e), ils accéléraient le jeu et marquaient deux essais en deux minutes par Matu’u (7-0, 20e) puis Zafra (14-0, 22e). Très bons en défense, les Corréziens contraient les assauts biarrots, et une dizaine de minutes plus tard, Fa'aso'o inscrivait le troisième essai de son équipe (19-3, 35e).

Piqué dans son orgueil, le BO se réveillait dans le temps additionnel de la première période. Alors que Zafra venait de recevoir un carton jaune pour avoir écroulé un maul (40+2e), François Da Ros récompensait le bon travail de son pack sur ballon porté (19-8, 40+3e). Josh Tyrell en profitait pour chambrer son vis-à-vis Lucas Paulos, qui perdait ses nerfs et donnait un coup de tête dans le visage du deuxième ligne biarrot. M. Cayre sortait logiquement un carton rouge à l’encontre de l’Argentin, et grâce à la transformation de Bosch, le BO n’était plus mené que de neuf points à la pause (19-10).

Brive solide en défense

Au retour des vestiaires, des 22 mètres face aux poteaux, Thomas Laranjeira manquait l’occasion de redonner un peu d’avance aux siens (44e). Du coup, c’est son ouvreur, Enzo Hervé, qui prenait la responsabilité du tir au but. Le numéro dix profitait de l'indiscipline biarrote pour passer deux pénalités importantes (47e, 53e), il en ratait une lointaine (60e), mais à l’heure de jeu, les siens menaient 25-10.

Le BO tentait de revenir dans la partie, mais se heurtait à un rideau briviste imperméable et les Basques se montraient trop imprécis en touche (deux lancers pas droits dans les 22 mètres adverses). Trop souvent sanctionnés sur ballon porté, ils étaient contraints de finir le match à 14 après le carton jaune adressé à Evan Olmstead (73e). Brive en profitait pour marquer un quatrième essai par Thomas Acquier, sur maul, synonyme de bonus offensif (33-10, 75e). Maladroit au pied pendant la rencontre, Thomas Laranjeira ajoutait trois points après la sirène, pour porter le score final à 33-10.

Ce succès logique pour le CAB va faire du bien dans les têtes corréziennes. Les Biarrots, de leur côté, sont dans le dur.