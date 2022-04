Les Brivistes n'ont pas droit à l'erreur sur leur pelouse face à Lyon. Les Corréziens pourraient faire un grand pas vers le maintien en cas de succès face aux Rhodaniens. Un match d'une importance capitale, que le staff du CAB ne préparera pas avec toutes ses forces. Le derby face à Clermont, disputé il y a trois semaines, a laissé des traces, énormément de traces. Blessé à l'épaule au Michelin, Thomas Laranjeira est forfait face au Lou, tout comme l'arrière polyvalent Wesley Douglas. Axel Muller, suspendu cinq semaines pour un plaquage dangereux en Challenge Cup ne sera pas non plus de la partie contre le Lou. Le triangle arrière corrézien est quelque peu décimé.

A contrario, tous deux sortis pour cause de K.O. en Auvergne, Otar Giorgadze et Guillaume Galletier postulent à une place dans le quinze de départ ce week-end. Les autres incertitudes concernent Stuart Olding et Hayden Thompson-Stringer. Le premier nommé est touché au dos, le second à l'épaule.

Kamikamica enfin de retour ?

Éloigné des terrains depuis le 16 octobre dernier et une rupture des ligaments croisés du genou, le Fidjien, Kitione Kamikamica pourrait retrouver la pelouse Amédée-Domenech ce samedi. Le troisième ligne pourrait être un des facteurs X de la fin de saisons corrézienne. Après avoir pris part aux sept premières journées de Top 14, l'ancien Vannetais a été fauché en plein élan par une grave blessure face à La Rochelle. son retour ne peut être qu'une bonne nouvelle pour le CAB.