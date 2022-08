À moins d'une semaine de la reprise du Top 14, Brive compte changer de statut. Après une saison stressante, où les Brivistes n'ont assuré leur maintien qu'à la dernière journée, le CAB veut entrer dans une ère plus sereine, avec davantage de moyens. En plus de Vivendi, son actionnaire principal, le club corrézien a accueili ce lundi Ian Osborne dans son conseil d'aministration. L'entrepreneur anglais doit notamment permettre aux Coujoux de passer un cap et de s'installer en haut du championnat.

Pour Simon Gillham, l'arrivée de Ian Osborne est déjà une réussite. "Brive est très enthousiaste de l’arrivée d’un nouvel actionnaire, Ian Osborne, au sein de notre club. La décision de Ian d’investir s’est faite à la suite d’un long examen de nos structures, de nos finances, de nos sponsors, de nos fabuleux supporters et de l’énorme potentiel de notre rugby. Je suis d’abord et avant tout impressionné par sa passion et sa connaissance pour le rugby et tout particulièrement pour le rugby français. Bienvenue en Corrèze, Ian !" déclarait le président briviste dans un communiqué.

Vivendi n'est plus seul

L'arrivée de Ian Osborne à Brive n'est pas le fruit du hasard. L'entrepreneur britannique a été présenté par Yannick Bolloré, président du conseil de suvreillance de Vivendi, l'un des principaux actionnaires du CAB. Aux côtés de Derichebourg, Allianz ou Andros, le groupe de communication laisse donc entrer Ian Osborne au sein des Coujoux. "Nous sommes heureux d’avoir pu présenter Ian Osborne à Brive. Nous sommes fiers d’être à la fois un actionnaire et un sponsor de ce club dont les racines sont similaires aux nôtres en Bretagne. Nous pensons chez Vivendi que le rugby est un sport aux fortes valeurs qui se développe très rapidement avec l’aide de Canal+ et de la Coupe du monde de rugby en France l’an prochain. C’est le bon moment pour Ian d’investir en France et dans le rugby français" expliquait avec fierté Yannick Bolloré.

Ian Osborne souhaite de faire de Brive un nouveau pilier du Top 14. Le Britannique a notamment prévu d'investir dans les infrastructures et la formation du club : "Je suis ravi d’investir à titre personnel dans Brive – dans un club, dans un sport, et dans une région que j’aime. Le CA Brive est un club unique. Il joue un rôle majeur dans la vie corrézienne et occupe une place de choix dans l’imaginaire du rugby français. Le Top 14 est une compétition remarquable et le rugby français, aussi bien au niveau des clubs qu’au niveau national, est à un tournant tout à fait passionnant de son histoire. Mes nombreuses visites la saison dernière à Brive ont renforcé ma conviction que les supporters sont les meilleurs de France et qu’ils méritent que leur club retrouve la gloire du passé. Je serai un actionnaire pro-actif de long terme. En plus de renforcer l’équipe, j’ai l’intention d’investir dans les infrastructures du club, y compris dans la remarquable formation qui contribuera à faire émerger les prochaines icônes Brivistes".