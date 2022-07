Quelle frayeur ! Longtemps menacé par Perpignan dans la lutte pour le maintien en championnat, le CA Brive a dû attendre la toute dernière journée de championnat pour s'assurer la 12e place de l'élite, et s'éviter le pénible barrage d'accession. Pourtant ambitieux au début de la saison, les Brivistes sont allés de déception en déception. Premier leader du Top 14, ils ont inexorablement chuté au classement après avoir encaissé six défaites en sept matchs dans la première partie du championnat.

Malgré tout, les Coujoux n'ont jamais réellement été dans la zone rouge. Équipe la plus sanctionnée (332 pénalités concédées soit près de 13 par match), elle a, au final, été mise sous pression par Perpignan dans les dernières journées. Heureusement, les hommes de Davidson ont finalement évité de justesse l'access match face à Mont-de-Marsan, en s'imposant face au Stade français lors de la dernière journée. Mais quelle frayeur tout de même.

Le + de la saison : la révélation Abadie

Une image vous revient peut-être en tête. Celle d'un troisième ligne, bandes aux cuisses, qui dépose littéralement Juan Cruz Mallia d'un génial cadrage-débordement, lors de la fin de match entre Brive et Toulouse. Eh bien ce phénomène, c'est Esteban Abadie. À 24 ans, le flanker a explosé cette saison en Top 14, s'imposant comme un titulaire en puissance et un élément indispensable de l'effectif briviste. La preuve, l'ancien racingman n'a pas manqué la moindre rencontre depuis la neuvième journée, et le déplacement à Castres.

Celui qui a une place privilégiée dans l'alignement des Coujoux a terminé la saison en boulet de canon et incarne le futur du CAB. Révélation cette saison, Esteban Abadie pourrait devenir un véritable cadre dès l'an prochain.Une progression à suivre...

Le - de la saison : à l'extérieur, ça ne gagne pas

Si les Brivistes ont obtenu leur maintien à la fin de cette saison, ce n'est pas grâce à leur parcours à l'extérieur. Longtemps, les Coujoux ont été la pire équipe du championnat loin de leur Stadium providentiel. Deux petits points de bonus défensifs glanés à Toulon et à Castres en première partie de saison... et puis c'est à peu près tout pendant 25 journées. Friables à l'extérieurs, les coéquipiers de Saïd Hirèche ont encaissé 33 points par match en moyenne cette saison hors de leur base, contre 16 au Stadium. Un écart considérable.

Cette non-faculté à gagner à l'extérieur a fait bien du tort aux Brivistes, surtout sur les pelouses des concurrents directs comme Perpignan ou Biarritz. Mais ces Corréziens sont plein de ressources et ils l'ont prouvé. L'ironie du sort a fait que leur maintien, ils ont été le chercher lors de la dernière journée... et un déplacement sur la pelouse du Stade français ! Mais l'an prochain, il faudra faire mieux, c'est certain.

Le match de la saison : un match pour une survie !

On vous voit déjà venir. Oui, ce match de la dernière journée de championnat, s'est joué dans un contexte particulier. Une situation qui a sûrement avantagé les Brivistes, et frustré les Perpignanais. Alors que les Catalans battaient le dauphin Bordelais à Aimé-Giral et le sortaient des places qualificatives pour les demi-finales, Brive jouait de son côté un Stade français déjà en vacances. Non-pas que les joueurs de Gonzalo Quesada ne se sont pas battus sur le terrain, mais forcément, ils n'avaient pas autant à donner pour les Brivistes dans une rencontre qui leur était au final anecdotique.

Top 14 - Brive s'impose pour la première fois depuis janvier 2021 loin de ses basesRugbyrama

Et de ce contexte, les Coujoux en ont profité. Pourtant, ils étaient arrivés dans la capitale sans la moindre victoire à l'extérieur au compteur lors de la saison. Mais en ce dimanche soir-là, ils ont surclassé les Stadistes et n'ont laissé aucune place au suspense. Malgré l'essai d'Hamdaoui en début de rencontre, Laranjera guidait les siens au pied, en attendant les essais des Blanc et Noir. Tuicuvu, Jurand et Lobzhanidze marquaient et scellaient le maintien de leur équipe dans l'élite. Ils n'ont pas manqué leur rendez-vous, les Brivistes.

Le joueur : Joris Jurand, le relanceur du parking

Il a amené de la folie dans le jeu briviste. Joris Jurand est un contre-attaquant de grande envergure, un joueur qui n'a pas peur du risque. Celui qui "aime bien les relances du parking" en a réalisé quelques-unes cette saison, pour le plus grand bonheur de ses supporters et coéquipiers. Régulier, celui qui a été l'auteur de cinq essais cette saison a multiplié les courses et les initiatives.

Top 14 - Joris Jurand (Brive)Icon Sport

Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du CAB cette saison par les supporters. Alors qu'il a prolongé jusqu'en 2025 au mois d'octobre, Jurand est une des pièces majeures de l'effectif corrézien, et ce, pour plusieurs saisons encore.

Et maintenant ? Arrêter de se faire peur

Depuis sa remontée en 2019, Brive enchaîne les saisons la peur au ventre. Si lors de l'arrêt du championnat en 2020, les Coujoux étaient à la 11e place, ils luttaient pour leur maintien. En 2021, ils n'ont assuré leur place dans l'élite que lors des dernières journées, avec notamment un succès face à de jeunes Rochelais, qui s'apprêtaient à disputer la finale de Champions Cup. Et cette saison donc, ils ont attendu l'ultime journée pour se maintenir, de justesse.

Le but pour la saison prochaine est simple. Alors que les ambitions brivistes se veulent plus hautes, il faut maintenant garder le cap et véritablement s'éloigner des places dangereuses dès le début de la saison. Le tout pour créer une surprise et, pourquoi pas, aller chercher une place dans le top 8, comme tel était l'objectif cette saison.