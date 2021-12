Trois cas positifs avaient été décelés au sein de l'effectif clermontois à l'issue des tests réalisés vendredi. Après une autre salve de tests, le nombre de cas positif s'avérerait encore plus important, ce qui oblige la Ligue à reporter la rencontre à une date ultérieure. Il s'agit du troisième match reporté lors de cette treizième journée, après Toulon - UBB et Racing 92 - Pau.

Comme pour ces deux matchs, le problème du calendrier se pose pour le report de la rencontre. Il s'agit seulement des trois premiers matchs reportés cette saison en championnat, après l'avalanche d'annulations et de reports en coupe d'Europe. Comme annoncé vendredi, un comité directeur exceptionnel de la LNR se réunira mardi soir, afin d'évoquer les protocoles sanitaires, l'application du pass vaccinal et plus globalement la limitation de la propagation du virus au sein des clubs.

Alors que le début de saison s'est déroulé sans encombre, il semble que cette deuxième partie de championnat va être impactée par le virus, à l'instar de celle de l'année dernière.