S’il ne fallait finalement retenir qu’une seule image de ce match, ce serait forcément cet essai de So’otala Fa’aso’o après la sirène pour offrir, d’une énorme course sur le fermé après une pénaltouche, l’essai du bonus offensif à un CAB qui n’aura rien lâché ! Car cette fin de partie, et ce point supplémentaire, aura surement son importance dans le sprint du club corrézien, pour la deuxième fois auteur d’un bonus offensif devant son public cette saison. Une lueur dans cette partie hachée par les fautes et les nombreuses maladresses.

Malgré de superbes conditions de jeu, les deux équipes ont eu beaucoup de mal à enchainer. Les ballons tombés furent nombreux, et Brive, qui a pris le score, s’est longtemps efforcé de bien gérer son avance pour inverser la pression grâce à du jeu au pied et ainsi occuper du mieux possible. Castres s’est alors frustré, précipité, et a eu trop de déchet.

Le doublé décisif de So’otala Fa’aso’o

Les Castrais doivent se contenter de quatre pénalités de Benjamin Urdapilleta (18e, 25e et 58e) et Rory Kockott (31e) durant cette partie, et de quelques mouvements près de la ligne, sans capacité à finir les coups. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, mais il aurait fallu essayer de ne pas faire de fautes… A contrario, les Brivistes ont donc fait la différence par Fa’aso’o, décisif à double titre.

Car en plus de sa réalisation au bout du bout (82e), il est parvenu à inscrire un essai similaire un peu plus tôt dans la rencontre pour faire le break, d’une autre charge puissante sur un côté fermé (54e, 16-9). Il s’agit d’ailleurs de son premier doublé en TOP 14 ! Brive a également fait preuve de justesse sur une relance de Guillaume Galletier, parti de son camp pour trouver les soutiens de Zafra et Lobzhanidze afin de permettre ensuite à Esteban Abadie d’inscrire un autre essai sur une action de 60m (23e, 11-3) !

Le CAB, qui s’est vu refuser un autre essai de Joris Jurand à la vidéo pour une obstruction, (63e) peut donc souffler et se donner de l’air sur la 13e place, tandis que le CO – qui a perdu Urdapilleta sur blessure en fin de partie – reste toujours dans les six mais à portée de tir de Toulouse et Lyon qui s’affronteront ce dimanche en clôture de cette 21ème journée.