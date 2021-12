" Inespéré ", c’est par ce mot que Brice Dulin a qualifié après la rencontre le point de bonus offensif arraché par le Stade Rochelais face au LOU, et qui signifie par la même occasion une superbe opération sur le plan comptable. Et s’il le doit en grande partie à ses avants, dominateurs, il le doit également au sauvetage de son arrière face à Ethan Dumortier, dans les derniers instants de la partie et ce alors que l’ailier lyonnais filait à l’essai. "Au début, je cherche à le faire aplatir en coin car je pars de très loin mais les conditions ont fait que les passes ont été plutôt mauvaises et, après, il y a de la réussite pour nous, dit-il. On s’est donné les moyens (de cette victoire bonifiée, ndlr) en scorant très vite en première période puis en se montrant patient en seconde. Ce bonus va être important pour la suite de la saison, en plus contre un concurrent." Le tout dans des conditions très difficiles en raison de la pluie, même si Uini Atonio a préféré en rire, "franchement ça va pour un lundi soir !"

" C’est grâce à Deflandre si l’on a pris le bonus ! "

"Structurer le jeu était vraiment compliqué. Nos avants été dominateurs, ils ont fait un super boulot mais, derrière, on n’a pas créé grand-chose. Et c’est grâce à Deflandre que l’on a pris le bonus aujourd’hui", s’est réjoui Jérémy Sinzelle, qui regrettait forcément les annonces faites juste avant la rencontre d’un retour à une jauge limitée dans les enceintes sportives pour les trois prochaines semaines (5 000 spectateurs maximum). Les Maritimes surfent en tout cas sur une dynamique positive depuis plusieurs semaines, avant de se déplacer à Castres et à Toulon puis de retrouver la Coupe d’Europe. "Notre début de saison n’a pas été au niveau espéré et maintenant que l’on est lancé, il faut continuer à engranger de la confiance pour avoir des repères et monter en puissance sur la fin de saison. Cela va donc passer par des victoires à l’extérieur", enchaine Brice Dulin. Pour l’entraineur Ronan O’Gara, "ces trois prochaines semaines vont, je pense, déterminer notre classement final."

L’Irlandais a surtout apprécié le comportement de tout son groupe, "c’est pour cela que le TOP 14 est intéressant car il y a différentes conditions climatiques et on a été capables de s’adapter." Maintenant, Ronan O’Gara et son staff vont devoir gérer ce même groupe alors qu’un déplacement à Castres se profile à six jours. "C’est hyper important de choisir une équipe pour gagner à Castres. C’est le but. On est compétitif ici, et même si on a peut-être une équipe un peu touchée après ce gros combat (face à Lyon), surtout devant, on va voir ce que cela va donner dans les prochaines 48 heures. Ce sera un bon challenge et on est excité avant d’aller là-bas."

L’hommage unanime à Kévin Gourdon

L’autre moment fort de cette soirée fut le discours émouvant de Kévin Gourdon à " son " public, juste avant la rencontre, alors que le troisième ligne est contraint de mettre un terme à sa carrière prématurément pour raison médicale. Un moment fort. Pour autant, le groupe assure "avoir vite basculé" après la dure nouvelle car celle-ci a été annoncée le plus tôt possible à l’effectif, comme le confie Jérémy Sinzelle. "Maintenant on sait que Kéké ne sera plus là et ce sera dur pour la vie du groupe", dit-il. Inconsciemment, il y avait quand même l’envie de contribuer à cet hommage par une performance pour "un parfait exemple du joueur rochelais, insiste Ronan O’Gara. C’est un joueur incroyable et un homme avec beaucoup de bonnes valeurs. C’est une grande perte pour nous, pour le rugby et en tant qu’homme. Il est hyper populaire dans le vestiaire et il va vraiment nous manquer. Cela a été un mois difficile pour le staff et le club. Il n’y a qu’un seul Kévin Gourdon…"