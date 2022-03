On l’attendait avec impatience, et bien cette affiche aura tenu toutes ses promesses ! Car outre le retour des internationaux dans les deux formations, il s’agissait également – et surtout – d’un choc de haut de tableau entre concurrents directs à la phase finale. Et clairement, rares ont été les rencontres aussi intenses et rythmées cette saison. Toulouse décroche ainsi sa première victoire face à Lyon sur les cinq dernières confrontations, mais le Champion de France aura été bousculé dans un stade Ernest-Wallon à guichets fermés, qui a honoré ses Bleus sacrés, qui a poussé, et qui a aussi tremblé face à un LOU agressif.

Pour preuve, le score était de 19-19 à la 73e minute, laissant place à un final totalement indécis. Mais quand on évoque le retour des internationaux, et bien c’est clairement ce facteur-X qui a fait basculer la fin de rencontre, avec une offensive débutée par Cros du côté haut-garonnais, une percée de Ntamack poursuivie par Marchand, une libération de Dupont et une finition de Ramos après une fixation de la défense. Propre. International. Et un avantage pour Toulouse qui s’est payé le luxe de sortir Lyon du bonus défensif sur une autre pénalité de Ramos (78e), frustrant encore plus des Lyonnais si près d’un gros coup à l’extérieur sur leurs trois derniers déplacements (Castres, Clermont, Toulouse), mais battus.

Un manque de réalisme lyonnais, une hésitation toulousaine finalement sans conséquence

Le match avait en plus très mal débuté pour les Rhodaniens qui ont fait preuve d’une belle résilience, car sur l’une des premières séquences, Couilloud a vu Rory Arnold surgir derrière un ruck pour le contrer, et aplatir une première fois (4e, 5-0). Une erreur parfaitement exploitée par des Haut-Garonnais, réalistes malgré la grosse pression défensive, et s’efforçant de rapidement déplacer le ballon pour de longues séquences. Sur une session de « pick and go », Peato Mauvaka a même trouvé une seconde fois la faille dans la continuité d’un ballon de récupération à la suite d’un en-avant (9e, 10-3). Privée d’un essai marqué par Lambey pour une obstruction de Parisien (19e), l’équipe de Pierre Mignoni a tout de même bien résisté, s’est accrochée et est sans cesse revenue à la charge malgré ses échecs.

Devant à la mi-temps (16-9), le Stade Toulousain a donc dû s’employer pour aller chercher une victoire qui lui permet de doubler le LOU au classement. Encore plus quand sur un exploit individuel sur un côté fermé, Baptiste Couilloud est venu marquer un essai faisant basculer la partie (47e, 16-17), profitant lui aussi d’un contre de Fainga’a sur un par-dessus. Le combat fut rude, et le duel des buteurs par ailleurs décisif, avec du côté toulousain un Thomas Ramos à 4 sur 7, et côté lyonnais un Lima Sopoaga à 5 sur 7 (Léo Berdeu a lui aussi concédé un échec sur son unique tentative). Et le dernier coup de pied de l’ouvreur All Black, pour le LOU, dans le final (80e), aurait pu offrir un bonus défensif qui n’aurait pas été volé… Clairement, on peut dire que le banc de Toulouse a fait la différence, même si Lyon peut se sentir frustré. Quoi qu’il en soit, des matchs comme ceux-là, on en redemande.