Les images laissaient malheureusement peu de doutes. Victime d’une luxation ouverte du pouce, Benjamin Urdapilleta ne défiera pas Toulouse ce week-end. Malgré ses 36 ans bien tassés, le demi d’ouverture argentin est cette saison encore le maestro du CO. Mais pour ce derby d’une importance capitale en vue de la course pour le top 6, le staff tarnais va donc devoir faire sans "Urda", pas une mince affaire.

Naturellement, l’option la plus logique pour porter le numéro 10 ce samedi se nomme Ben Botica. L’ancien joueur de l’UBB, arrivé à l’intersaison dans le Tarn, est le deuxième pur demi d’ouverture dans la hiérarchie. Tout de même, force est de constater que le Néo-Zélandais peine à enchaîner les bonnes performances sous la tunique castraise. Depuis son arrivée, l’ancien Oyonnaxien n’a pris part qu’à huit rencontres de Top 14 et deux de Champions Cup. Pire, il n’a joué que deux matchs de championnat en 2022… Ben Botica risque de manquer de rythme au moment de se retrouver face à Romain Ntamack sur la pelouse de Pierre-Fabre. Sa dernière titularisation remonte au 26 février dernier sur la pelouse du Racing 92, le CO s’était lourdement incliné face aux Franciliens.

La deuxième option est celle qui a terminé la rencontre en position d’ouvreur à Brive. Elle se nomme bien évidemment Julien Dumora. Véritable cadre du vestiaire tarnais depuis de nombreuses saisons, le Béarnais d’origine pour facilement couvrir le poste de numéro dix. Pierre-Henry Broncan peut faire avancer Dumora à la charnière, puis repositionner Geoffrey Palis à l’arrière. Si l’on se fie à la forme du moment, l’option qui mène à l’ancien Toulonnais est peut-être la plus crédible.

Top 14 - Julien Dumora (Castres) face à MontpellierIcon Sport

Le pari de la jeunesse avec Le Brun ?

Il part un peu de loin, mais le jeune Louis Le Brun a peut-être une carte à jouer avec la blessure de Benjamin Urdapilleta. Le joueur de 20 ans a été titularisé une seule fois en Top 14 cette saison, c’était sur le terrain de Perpignan à l’arrière. Tout de même, le minot de Toulon est ouvreur de formation et sort d’un Tournoi des 6 Nations largement réussi avec l’équipe de France des moins de 20 ans. C’est sûrement la troisième option, mais Louis Le Brun peut se faire une place au soleil lors de ce derby.

Sans Urdapilleta, le CO perd surtout son buteur

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. En perdant Benjamin Urdapilleta pour le derby, Castres perd surtout son buteur numéro 1. Cette saison, c’est 85,2% de réussite face aux poteaux pour l’ancien joueur d’Oyonnax. Une précision non négligeable pour les Castrais mais qui devront faire sans.

De l’autre côté, le taux de réussite est de 62,5% pour Ben Botica, 25% pour Julien Dumora et 60% pour Rory Kockott qui sera peut-être amené à prendre le but ce samedi. C’est surtout important de souligner que les deux derniers cités tentent souvent des coups de pied d’environ cinquante mètres, ce qui pousse forcément plus facilement à la faute. Pour Ben Botica en effet, il a souvent coûté cher au CO dans l’exercice cette saison. Face à un Toulouse déterminé à conforter sa place sur le podium, les points laissés en route face aux perches pourraient coûter cher.