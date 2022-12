Pariez sur le championnat avec de nombreux paris disponibles en cliquant juste ici !

Clermont - Montpellier

Dixième de Top 14, Clermont accueille Montpellier ce samedi pour lancer cette nouvelle journée de Top 14. Et au vu des derniers résultats de l'ASMCA, cette rencontre pourrait vite tourner en la défaveur des Jaunards. En méforme et sur quatre défaites consécutives, les protégés de Jono Gibbes peinent à confirmer les prestations encourageantes aperçues en début de saison. Chez les champions de France en titre, le moral est au beau fixe. Après une période délicate, Montpellier a retrouvé le sourire et entend bien signer une quatrième victoire de rang face aux Clermontois. Les Héraultais pourraient d'ailleurs s'appuyer sur le retour de plusieurs cadres, à l'instar de Paul Willemse, Paolo Garbisi et Anthony Bouthier.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Toulouse - Perpignan

Battu à Lyon la semaine dernière, le leader toulousain retrouve son public ce samedi. Cette semaine, en marge de la préparation de la réception de l'Usap, les Rouge et Nior ont appris une bonne nouvelle. Antoine Dupont, le capitaine des Bleus et du Stade toulousain, a vu sa suspension être diminuée de quatre à deux semaines. Une réduction qui signifie que le numéro 9 est disponible pour le match face à Perpignan et qui a tout de la mauvaise nouvelle pour les Catalans. Vainqueurs de Bordeaux la semaine dernière à Aimé-Giral, les Perpignanais débarquent dans la ville rose sans Seilala Lam et Arthur Joly, tous deux dans le XV de départ contre l'UBB. Face au treizième de Top 14, l'ogre toulousain devrait alors pouvoir s'imposer.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Bordeaux - Brive

Voilà un match qui s'annonce d'ores et déjà crucial. Dernier de Top 14, Brive se déplace chez un Bordeaux en crise, qui n'a plus goûté à la victoire depuis le 30 octobre et la réception de Toulon. Orphelins de Yoram Moeafana, les Bordelais doivent impérativement s'imposer pour se relancer dans le championnat. Onzièmes, une victoire leur permettrait de se rapprocher du milieu de tableau et de s'éloigner de la zone rouge. Du côté des Coujoux, la situation est délicate. Lanterne rouge et toujours privé de plusieurs joueurs, le CAB devrait néanmoins pouvoir s'appuyer sur le retour de son capitaine, Saïd Hirèche, pour ce déplacement. Dans ce contexte, l'UBB devrait enfin renouer avec la victoire.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux

Bayonne - Lyon

Qui sera la première équipe à faire tomber Bayonne à Jean-Dauger ? Après cinq matchs devant leur public, les Basques n'ont toujours pas perdu à domicile, malgré la réception de plusieurs cadors. Avec la venue de Lyon, un nouveau défi se dresse devant les hommes de Gregory Patat, eux qui ont perdu Gaëtan Germain, leur arrière et buteur; victime d'une rupture totale du ligament croisé antérieur. Face à Lyon, qui entend bien enchaîner après sa victoire face à Toulouse, l'Aviron sera donc une nouvelle fois mise à rude épreuve. Le moment pour les leaders de l'équipe, à l'instar de Camille Lopez et Yann David, de montrer le chemin à suivre.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Stade français - La Rochelle

Plus que séduisant lors du premier bloc, le Stade français était parvenu à faire de Jean-Bouin une forteresse durant les premiers mois du championnat. Problème, la semaine dernière, pour la reprise du Top 14 après la tournée d'automne, Toulon est venu s'imposer dans la capitale. Une défaite qui enterinne la belle série à domicile des joueurs parisiens. Et ce samedi, avec la réception de La Rochelle, les supporters des Soldats roses pourraient de nouveau voir leur équipe s'incliner. En pleine bourre, les champions d'Europe en titre sortent tout juste d'une éclatante victoire face à Castres et arrivent à Paris déterminés à signer un troisième succès de rang.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Castres - Pau

Corrigés à La Rochelle la semaine dernière, Castres doit se ressaisir. Douzièmes, les vice-champions de France peinent à enchaîner les bons résultats ces dernières semaines. Principal voire seul motif de satisfaction, la série de victoires à domicile, qui permet au CO de continuer à engendrer des points. Invaincus depuis 26 matchs à Pierre-Fabre et une défaite face à Brive en décembre 2020, les Tarnais semblent intouchables à domicile. Voilà la mission périlleuse qui attend la Section paloise, qui rêverait de signer un quatrième succès consécutif.

Notre pronostic : victoire de Castres

Toulon - Racing 92

Après sa victoire à Jean-Bouin, Toulon pourrait bien s'offrir le scalp du Racing 92 à Mayol. Malgré une infirmerie bien remplie (Waisea, Kolbe, Gros, Tolofua...), les Varois semblent avoir toutes les cartes en main pour faire tomber le Racing 92. D'autant plus que les Franciliens devraient aligner ce dimanche un XV de départ remanié en vue du choc face au Leinster, prévu le 10 décembre prochain. Teddy Iribaren devrait notamment porter le numéro 9 et composer la charnière aux côtés d'Antoine Gibert, excellent la semaine dernière face à Clermont. Warrick Gelant devrait lui être titularisé à l'arrière. Côté toulonnais, Dan Biggar devrait connaître ses premières minutes en Top 14 et aura surement à cœur de débuter son aventure française avec une victoire.

Notre pronostic : victoire de Toulon