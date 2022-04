Dans ce match de clôture de la vingt-troisième journée et ce choc entre le leader, Montpellier, et son dauphin, Bordeaux, ce sont les Girondins qui ont pris le meilleur. Sortis vainqueurs de ce duel (22-23), les garçons de Christophe Urios recollent ainsi au MHR, en tête du classement. Ce soir, les garçons de Philippe Saint-André n’ont plus que deux points d’avance au classement sur les Bordelais.

Dans le dur ces dernières semaines en championnat, les Bordelais réalisaient néanmoins un très bon début de match. Bien que menés rapidement 3-0 au score après une pénalité réussie par Paolo Garbisi (4e), ils inscrivaient un magnifique essai grâce à un exploit personnel et une course de cinquante mètres du talonneur Maxime Lamothe (7e). Si Maxime Lucu manquait la transformation en coin, le demi de mêlée bordelais réglait la mire neuf minutes plus tard, pour donner cinq points d’avance aux siens (3-8, 16e).

Ce même Maxime Lucu passait deux autres pénalités (27e, 35e), et malgré un échec lointain (24e), les Bordelais, efficaces et très bons en défense, menaient 3-14 à la pause. Une avance logique, car le MHR, de son côté, avait été plutôt fébrile pendant ce premier acte. Pénalisés à deux reprises en mêlée fermée, les Héraultais étaient surtout peu inspirés offensivement, à l’image des nombreux ballons rendus au pied par les trois-quarts locaux.

18 points pour Lucu

Au retour des vestiaires, les garçons de "PSA" revenaient avec un visage plus conquérant. En mettant la main sur le ballon, ils poussaient Bordeaux à la faute (trois pénalités concédées en cinq minutes) et Paolo Garbisi réduisait l’écart (6-14, 46e). Mais rapidement, Bordeaux reprenait le contrôle du match. Dangereux offensivement, les coéquipiers de Louis Picamoles ne parvenaient cependant pas à concrétiser leurs nombreuses occasions, mais la botte de Lucu leur permettait de garder une avance confortable (6-17, 51e).

Peu à peu, néanmoins, le MHR faisait son retour dans la partie. Profitant de la bonne entrée de son banc, il réduisait l’écart grâce au pied d’Handré Pollard (9-17, 57e). À un quart d’heure de la fin, les locaux profitaient de leur supériorité numérique, suite au carton jaune adressé à Mahamdaou Diaby (64e), pour revenir à deux points (15-17) avec deux pénalités d’Handré Pollard (64e, 68e).

Dans une fin de match un peu folle, Maxime Lucu répondait à Pollard (15-20, 73e). Puis le MHR, après avoir été mené pendant 70 minutes, passait devant avec un essai de Florian Verhaeghe (22-20, 76e). Cependant, Maxime Lucu, à quelques secondes de la fin, ne tremblait pas et, de 40 mètres, offrait la victoire à l’UBB avec sa sixième pénalité de la soirée (22-23).