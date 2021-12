Clermont - Biarritz

Battu à Perpignan le week-end dernier, Clermont a besoin de points pour continuer à suivre le rythme imposé par les six premiers du classement. En face, la formation biarrote arrive avec toutes les bonnes intentions qu’on lui connaît. Mais lors de ses deux dernières sorties au Michelin, l’ASM s’est montrée très solide, signant à chaque fois une victoire bonifiée, tandis que le BO n’a ramené qu’un seul point de ses matchs à l’extérieur cette saison.

Notre pronostic : Victoire de Clermont

Castres - Racing 92

Après la désillusion subie face à l’Union Bordeaux-Bègles à l’Arena, l’heure est à la remobilisation pour le Racing 92. Dans ce contexte particulier, marqué par une polémique concernant l’attitude de certains joueurs, le déplacement à Castres est propice à une réaction de patron. À domicile, les Castrais sont bien souvent intraitables, et les faire chuter aurait donc d’autant plus de saveur pour les Ciel et Blanc. Ils seront toutefois attendus de pied ferme par une formation castraise assez bien rodée, et qui tient là une belle occasion d’intégrer le top 6.

Notre pronostic : Victoire de Castres, bonus défensif pour le Racing 92

Lyon - Brive

Le Lou était l’une des équipes sensations de ce début de saison, avec en point d’orgue, la belle victoire acquise à domicile contre Toulouse. Mais avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, la série a quelque peu été entachée. Face à des Brivistes qui n’auront pas énormément à perdre en déplacement, nous voyons tout de même les hommes de Pierre Mignoni vaincre sans trop se faire peur.

Notre pronostic : Victoire de Lyon avec le bonus

Montpellier - Perpignan

Équipe très bien organisée, le MHR de Philippe Saint-André a probablement la qualité d'effectif pour se maintenir sur la troisième marche du podium. Les Cistes espèrent faire le plein de points contre Perpignan, avant-dernier du championnat. Gare tout de même aux Catalans, qui avaient accroché le Racing à La Paris La Défense Arena. La dynamique parle cependant pour les Héraultais, que nous voyons empocher cinq points

Notre pronostic : Victoire de Montpellier avec le bonus

Pau - Toulon

En quête de points pour assurer leur maintien le plus rapidement possible, les Palois reçoivent une équipe de Toulon visiblement revigorée par l’arrivée de Franck Azéma. Dans l’engagement, les Rouge et Noir ont fait plus que répondre présent samedi dernier, face à Lyon. Depuis quelques jours, en match ou à l’entraînement, ils peuvent en plus compter sur de précieux retours (Gros, Villière, Parisse…). Enfin, rappelons que Pau a plutôt bien réussi à Toulon dernièrement, puisque le club au muguet s’est imposé lors des quatre derniers affrontements entre Varois et Béarnais (dont deux fois au Hameau).

Notre pronostic : Victoire de Toulon, bonus défensif pour Pau

Bordeaux-Bègles - Toulouse

C’est le choc de cette douzième journée ! Un remake de l’une des deux dernières demi-finales de Top 14, mais aussi de Champions Cup. La saison passée, la victoire a toujours souri aux Toulousains. Mais au cours des derniers mois, l’UBB a semblé de plus en plus s’affirmer comme un cador du championnat, et comme un favori au Brennus. Samedi soir, les Girondins ont donc l’occasion de confirmer qu’ils peuvent regarder le double champion de France en titre dans les yeux. Dans un stade Chaban-Delmas qui s’annonce bouillant, nous les voyons enfin s’imposer.

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles

Stade français - La Rochelle

Alors que les Parisiens semblaient s’être dépêtrés de leur mauvaise situation du début de saison en enchaînant trois victoires au mois d’octobre, ils ont depuis concédé trois défaites de suite. En ce sens, la réception d’un Stade rochelais qui monte en puissance ne semble pas tomber à pic. Le trois-quarts centre Alex Arrate a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme samedi dernier, en affirmant que le Stade français jouait le maintien. Dans le sillage de leur paquet d’avants surpuissant, les Maritimes ont donc de quoi mettre en grandes difficultés la formation parisienne.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle, bonus défensif pour le Stade français