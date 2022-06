Nos pronos :

Les explications :

Vincent

1- Bordeaux-Bègles, 2- Castres, 3- Montpellier, 4- Toulouse, 5- Racing 92, 6- La Rochelle

"C'est peut-être la grosse cote de cette 26eme journée, mais je vois Montpellier laisser filer une place directe en demi-finale sur la pelouse de Clermont. Un revers qui pourrait profiter aux Bordelo-Bèglais et Castrais, vainqueurs de leurs duels respectifs. Derrière, Toulouse va profiter de la réception d'une formation en roue libre pour empocher cinq points tandis que le Racing 92 va disposer de Toulon mais sans le bonus offensif. Pour la sixième place, ça va passer de justesse pour les champions d’Europe rochelais, battus à Lyon mais toujours devant grâce à leur victoire bonifiée à l'aller ! Lyon et Toulon vont donc louper de peu le train pour la phase finale, le RCT sera même éjecté des places qualificatives pour la Champions Cup."

Dorian

1- Bordeaux-Bègles, 2- Castres, 3- Montpellier, 4- Toulouse, 5- La Rochelle, 6- Toulon

"Allez, au risque de se faire chambrer une fois la 26e journée clôturée, on sort la boule de cristal. Installé dans le top 2 depuis le mois de mars, Montpellier sera l’un des dindons de la farce dimanche. Au Michelin, l’ASM offrira une jolie sortie à sa charnière iconique Parra-Lopez, alors que Bordeaux-Bègles et Castres coifferont au poteau le MHR, et que Toulouse s’offrira un barrage à la maison en fessant Biarritz. Ensuite ? Après avoir bien décuvé, le Stade rochelais arrachera un petit point à Lyon, suffisant pour se qualifier. Et pour finir, Toulon et ses flèches piégeront (comme l’an dernier) le Racing 92 à l'Arena, réalisant ainsi la "remontada" de la saison."

Basile

1- Bordeaux-Bègles, 2- Montpellier, 3- Castres, 4- La Rochelle, 5- Racing 92, 6- Clermont

"Je vous vois déjà commenter, me chambrer... Mais le devin, il est là ! N'en déplaise aux supporters toulousains, la vraie surprise du week-end sera la victoire du Biarritz olympique à Ernest-Wallon ! Les Basques n'ont plus rien à jouer et seront totalement décomplexés face à l'actuel champion de France. N'oubliez pas... un carton rouge, un essai de pénalité et une interception sont vite arrivés... Avec les victoires combinées de La Rochelle et du Racing 92, c'est Clermont qui va en profiter et faire taire tous les pronostiqueurs !"

Arnaud

1- Montpellier, 2- Bordeaux-Bègles, 3- Castres, 4- Racing 92, 5- Toulouse, 6- La Rochelle

"On va partir sur du simple et efficace. Montpellier va s'imposer à Clermont qui sera en fête pour le départ de sa charnière historique Parra/Lopez. L'UBB va gagner avec l'artillerie lourde chez de vaillants Catalans. Castres va seulement décrocher le bonus défensif à Pau. Le Racing 92 va envoyer les Toulonnais en vacances avec bonus offensif en prime. Le Stade toulousain va faire parler la poudre devant son public face à un BO qui a déjà la tête en Pro D2. La Rochelle va tout faire pour ne pas laisser le bonus offensif au LOU et sera le dernier qualifié dans le Top 6."

Et vous, quels sont vos pronos ?

Quelle équipe sera directement qualifiée en demi-finale ? Sondage 2922 vote(s) Montpellier Bordeaux-Bègles Castres La Rochelle

Quelle équipe recevra en barrage ? Sondage 3002 vote(s) Montpellier Bordeaux-Bègles Castres La Rochelle Racing 92 Toulouse Toulon Lyon