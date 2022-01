Cette orientation va contre la volonté du président Jean-Baptiste Aldigé de disposer d'un complexe moderne sur la plaine d'Aguilera. De plus, les infrastructures ne seront pas uniquement à disposition du BO, amateurs et professionnels, mais de différentes disciplines et clubs. Outre les 8 millions d'euros que nécessitera la construction de ce centre, la municipalité a annoncé qu'elle comptait injecter 7 millions d'euros dans la rénovation des tribunes du stade Aguilera.

"L'accord était sur la création d'un centre de formation et sur la rénovation de tribunes, a déclaré la maire Maider Arosteguy. Personne n'a jamais affirmé que le centre de formation devait être à Aguilera. Aujourd'hui, il y a une vision plus ambitieuse. Au vu de la rareté de l'argent public, ce centre répond à nos engagements vis-à-vis du rugby pro tout en étant utilisable par d'autres sports." La livraison de ce complexe, en maîtrise d'ouvrage public, est prévue pour décembre 2024. Cette annonce risque de provoquer des remous du côté de la direction du BOPB.