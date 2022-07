Les scénaristes d’Hollywood avaient-ils prévu un tel dénouement ? Nous sommes le 12 juin 2021, Biarritz retrouve le Top 14 après une rencontre dantesque face au voisin bayonnais conclu aux tirs au but. La folie s’empare des rouge et blanc au moment où Steffon Armitage crucifie l’Aviron. En coulisses, le président Jean-Baptiste Aldigé s’active pour recruter massivement et bien préparer la saison prochaine. Des grands noms débarquent sur la côte Basque mais l’écart devient vite trop grand entre le BO et les 13 autres écuries du championnat. À l’évidence, et comme l’assumera le président Aldigé en fin de saison, les Biarrots n’étaient pas assez préparés pour passer avec succès l’examen du Top 14.

Le + de la saison : les leaders scintillent

Avec 13 arrivées pour 7 départs, le BO a pu s’appuyer sur ses “historiques” durant toute la saison. Mathieu Hirigoyen est le symbole de ce constat. Joueur le plus utilisé du championnat avec plus de 1800 minutes au compteur, le Basque a été l’un des piliers biarrots cette saison. Son activité débordante en troisième ligne a longtemps permis au BO de se rassurer dans les zones de combat et dans les rucks. Autre élément fort du collectif rouge et blanc, Lucas Peyresblanques. Le jeune talonneur a continué son ascension entamée en Pro D2.

Malgré une saison minée par les blessures et seulement 12 matchs joués, le futur Parisien a marqué 6 essais, dont un doublé face à Pau. Toujours dans le pack, Jonny Dyer et Steffon Armitage ont assumé jusqu’au bout leurs rôles de leaders. Avec 24 et 27 matchs chacun, les deux Biarrots ont été à la pointe du combat de la première à la dernière journée.

Le - de la saison : une défense trop friable

L’une des plus grandes craintes du BO se situait certainement en défense. Après huit saisons en Pro D2, comment les Basques allaient-ils s’adapter aux attaques de l’étage supérieur ? Dans un championnat où tout va trop vite, les Biarrots ont trop rapidement été débordés. Pire défense du Top 14 avec 885 points encaissés, le BO a surtout failli lors des deuxièmes mi-temps. Le meilleur exemple reste le déplacement à Montpellier où les Basques réalisaient une première mi-temps parfaite en menant 14-22 au GGL Stadium. Mais les Cistes ont ensuite appuyé sur l’accélérateur en collant un 23-0 aux Basques dans le deuxième acte.

En 26 rencontres, Biarritz n’a encaissé moins de 20 points qu’à 6 reprises. Une statistique trop maigre pour rivaliser durablement dans l’Élite.

Le match de la saison : rugby champagne face à Bordeaux

Portés par l’euphorie de leur remontée, les Biarrots avaient le privilège de recevoir dès la 1ère journée. Face à Bordeaux-Bègles, les Basques ont débuté leur saison tambours battants en imposant un rythme d’enfer aux Girondins. Dans un stade Aguiléra en extase, Brett Herron échappait à la défense grenat après une course folle d’Hirigoyen, et marquait le premier essai biarrot à la 23e minute. Huit minutes plus tard, Lucas Peyresblanques s’extirpa d’un maul à cinq mètres de la ligne pour apporter sa pierre à l’édifice. 17-3 à la pause, première journée de rêve pour les rouge et blanc.

Car le BO a continué de faire mal aux Bordelais. Dès l’entame de la seconde mi-temps, Romain Lonca donna un coup de poignard à l’UBB après une chevauchée de 60 mètres. À la 50e minute, le score était de 27-3 et les Biarrots pouvaient laisser couler. Malgré deux essais bordelais en fin de match, les Basques réussissaient parfaitement leur entrée dans le championnat.

Le joueur : Jonas, l'avenir lui appartient

Il est la grande satisfaction du Biarritz olympique. Blessé en début de saison, Joe Jonas a illuminé les lignes arrières du BO avec ses appuis déroutants. À 21 ans, le Sud-Africain disputait sa première saison en Top 14 et s'est parfaitement adapté aux dures lois de l'Élite. En novembre dernier, le jeune arrière avait déposé la défense clermontoise pour marquer un essai de 60 mètres au stade Marcel-Michelin. Explosif sur chaque ballon touché, Joe Jonas incarne le futur des rouge et blanc et devrait, à terme, être un titulaire indéboulonnable dans l'escouade basque. Conscient du potentiel de son arrière, Jean-Baptsite Aldigé s'est empressé de faire prolonger sa pépite jusqu'en 2024.

L'avis de Rugbyrama

Le BO recommencera sa saison de Pro D2 avec de nouveaux roulements. Avec 9 arrivées pour 20 départs, Biarritz remet les compteurs à zéro et doit se reconstruire à l'étage inférieur. Malgré les pertes d'Hirigoyen, Peyresblanques ou Armitage, le Biarritz olympique est taillé pour jouer la remontée.

Par Clément LABONNE