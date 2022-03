C’était il y a un mois. Au soir de la défaite contre Toulon, laquelle avait enterré les derniers espoirs de maintien du club basque, le président biarrot Jean-Baptiste Aldigé s’était présenté face à la presse. Interrogé sur les objectifs de la fin de saison, le patron du BOPB avait expliqué : “Il reste trois matchs à la maison. Faisons trois fêtes. Vous savez que je n’aime pas trop faire des trucs de territoire, mais il y a une rencontre contre Pau qui arrive. Ce ne sera pas un derby face à Bayonne, mais ça reste un derby du rugby, ça peut être sympa à vivre.” Samedi, si une belle fête est donc prévue dans les tribunes, l’avant match sera, lui, chargé en émotions.

"La Mano de Dios" pour la sortie des joueurs

En effet, cette rencontre sera la première à Aguiléra depuis la disparition tragique de Federico Martin Aramburu. Si un vibrant hommage lui a été rendu, samedi dernier, à l’Église Sainte-Eugénie de Biarritz, le BO a prévu d’honorer sa mémoire ce week-end. Pendant l’échauffement, une vidéo devrait être diffusée sur l’écran géant du stade. À une dizaine de minutes du coup d’envoi, l’hommage se poursuivra au milieu du terrain avec les choristes du chœur des Colibris (collège de Cambo-les-Bains), avant un lâcher de ballons. Derrière, les joueurs feront leur entrée sur la chanson “La Mano de Dios” et un texte sera lu. Une minute d’applaudissements sera enfin observée par le public d’Aguiléra.

Au-dessus de la tribune Blanco, un drapeau argentin (5x3 mètres) et un drapeau basque des mêmes dimensions flotteront jusqu’au coup de sifflet final. De son côté, “Aupa BO”, le principal club de supporters, a fait imprimer un portrait géant (4x3 mètres) du trois-quarts centre argentin, qu’ils déploieront avant le match. Comme à Montpellier, les joueurs porteront un tee-shirt avec son portrait. Les maillots, quant à eux, seront vendus aux enchères à l’issue de la rencontre et les bénéfices seront reversés à Maria, la femme d’Aramburu.

Clarkin : "Le match aller m’avait beaucoup marqué"

Concernant ce duel du “64”, les supporters des deux camps devraient venir nombreux à Aguiléra pour offrir un bon moment de partage et une belle ambiance, comme à l’aller. Si en novembre dernier, au Hameau, le BO s’était incliné à Pau (33-21), le public basque s’était cependant montré sacrément bruyant dans les tribunes. “Ça avait été énorme, se remémore Roman Gignon, président d’Aupa BO. On s’était fait remarquer grâce à ça. Samedi, il faudra qu’on garde le même enthousiasme.”

Même si son équipe avait perdu, le directeur sportif biarrot Matthew Clarkin garde, aussi, un souvenir particulier de ce voyage. “Cette rencontre m’a beaucoup marqué, confie-t-il. Nos supporters étaient présents. Même si on n’avait pas réussi à gagner le match, je pense qu’ils avaient remporté la rencontre des tribunes. S’ils peuvent répéter la même performance et qu’on leur donne de quoi se nourrir sur le terrain, ça pourrait donner une sacrée ambiance.” De toute façon, cette saison, le public biarrot a joué à merveille son rôle à domicile. “Malgré les défaites, il a toujours répondu présent, apprécie le pilier droit Zakaria El Fakir. Alors oui, ce n’est pas le vrai derby face à Bayonne, mais il n’y a qu’une heure entre les deux villes, ça reste un petit derby et je pense qu’il y aura une grosse ambiance.”

Pour que la fête soit belle, le BO doit gagner

D’ailleurs, les Palois sont bien conscients de l’atmosphère qui les attend à Aguiléra. “À l’aller, au Hameau, le public biarrot était assez chaud. On s’attend donc à un stade assez hostile samedi. Il va falloir qu’on arrive à rester concentré sur nous”, sourit le demi d'ouverture béarnais Antoine Hastoy.

Mais pour que la fête soit totalement réussie, les Basques devront faire tomber le voisin palois. “Dans ce championnat, il y a des matchs qui sont, entre guillemets, plus à notre portée que d’autres, estime Clarkin. Même si en ce moment, le groupe est un peu diminué en nombre, je pense qu’il y a les qualités suffisantes pour sérieusement prétendre à gagner un match contre Pau, à la maison. Il faut juste essayer d’imposer notre jeu et ne pas tomber dans le piège face à une équipe très performante en conquête. Si dans un même temps, on peut régaler nos supporters, l’objectif sera alors rempli.”