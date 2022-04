Lyon - Montpellier

Les Lyonnais n’ont pas d’autre choix que de s’imposer face au MHR pour continuer à espérer. Les Rhodaniens débutent cette vingt-quatrième journée hors du top 6, à égalité de points avec Toulouse, sixième. Après leur belle victoire à Brive la semaine passée, les joueurs de Pierre Mignoni se verraient bien faire tomber le leader pour possiblement retrouver une position de qualifiable. En face, Montpellier voudra effacer son revers à domicile face à l’UBB la semaine passée, mais la tâche sera loin d’être aisée.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2475 vote(s) Lyon Match nul Montpellier

Notre pronostic : victoire de Lyon.

Clermont - Stade français

Une semaine après avoir terminé fanny sur le terrain de Castres, Clermont se verrait bien relancer la machine. D’une part pour préserver une lueur d’espoir quant au top 6, mais surtout pour bien finir une saison sans relief. Privés une nouvelle fois de Damian Penaud et George Moala, les Auvergnats rentreront sur leur pelouse du Michelin avec l’ambition de signer un succès à cinq points. En face, les Parisiens n’ont plus grand chose à jouer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2329 vote(s) Clermont Match nul Stade français

Notre pronostic : succès de Clermont.

Biarritz - Castres

Le match de la condamnation pour le BO ? C’est simple, une défaite face à Castres tuerait les derniers espoirs de maintien des Biarrots. Et faire tomber ces Tarnais ne sera pas chose facile pour les Basques malgré le soutien d’Aguiléra. Les Castrais, bien installés à la quatrième place, veulent profiter de ce voyage au pays basque pour rester bien au chaud dans les six premières places. Après analyse des dynamiques, il semble compliqué d’imaginer le BO faire tomber le CO.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2342 vote(s) Biarritz Match nul Castres

Notre pronostic : victoire de Castres.

Pau - Racing 92

Les Palois ont laissé passer leur chance la semaine passée sur la pelouse du Stade français. Désormais, c’est une fin d’exercice en roue libre qui attend les Béarnais, privés de Jordan Joseph ce week-end. Ce samedi, c’est le Racing 92 qui va pointer le bout de son nez au Hameau. Cinquièmes, les Racingmen ont besoin d’une victoire pour ne pas se faire des frayeurs. Sur le papier, la rencontre semble équilibrée, difficile d’effectuer un pronostic, même si l’ambition plus importante des Franciliens pourrait bien faire la différence.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2289 vote(s) Pau Match nul Racing 92

Notre pronostic : succès du Racing, bonus défensif pour Pau.

Perpignan - Brive

Ça va sentir la poudre à Aimé-Giral ce samedi après-midi ! Les Perpignanais n’ont pas d’autre option que s’imposer face au CAB pour ne pas être officiellement (au mieux) barragistes. En cas de succès, les Catalans pourraient surtout revenir à trois petits points des Corréziens, à deux journées de la fin ! La lutte pour le maintien va battre son plein en Catalogne, et ce n’est pas pour nous déplaire.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2366 vote(s) Perpignan Match nul Brive

Notre pronostic : succès de Perpignan.

Toulouse - La Rochelle

C’est l’un des deux énormes chocs de cette vingt-quatrième journée ! Sur la pelouse du Stadium, les Toulousains, sixièmes, seraient bien inspirés de s’imposer face au Stade rochelais pour se retenir de regarder derrière. Avec le retour de tous leurs « Chelemards », les Stadistes comptent bien faire une nouvelle fois tomber des Rochelais en forme. Emmenés par Alldritt ou Danty, les Maritimes vont venir en Haute-Garonne pour faire un coup et consolider leur place sur le podium.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2492 vote(s) Toulouse Match nul La Rochelle

Notre pronostic : victoire de Toulouse.

Bordeaux-Bègles - Toulon

Quoi de mieux pour clôturer cette journée ? D’un côté, Bordeaux-Bègles, deuxième au classement et en confiance après une victoire à Montpellier. De l’autre, des Toulonnais survoltés depuis plusieurs semaines qui restent sur quatre victoires de rang en championnat et peuvent croire au top 6. Vous l’aurez compris, cette rencontre vaut son pesant d’or, et va compter pour la fin de saison. Avec le retour de Jalibert et le soutien de Chaban-Delmas, les Girondins semblent partir avec une longueur d’avance, mais gare à ces Varois…

Quel est votre pronostic ? Sondage 2306 vote(s) Bordeaux-Bègles Match nul Toulon

Notre pronostic : succès bordelais, bonus défensif pour le RCT