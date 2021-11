Poussés par le public d’Aguilera, les Biarrots décrochent un succès précieux dans la course au maintien ! Menés dans les dernières minutes, ils ont pu compter une grosse force collective pour repasser devant à moins de cinq minutes de la fin du match.

Après un début de match où les deux équipes se sont observées, ce sont les joueurs du BO qui ont lancé le premier mouvement de jeu et ces derniers ont été récompensés avec l’essai de Tomas Cubelli, après un numéro de son demi d’ouverture, Brett Herron (11e). Menés, les Parisiens n’ont pas réussi à réagir et se sont montrés trop indisciplinés, maladroits au moment de s’approcher de la ligne des 22 du BO, à l’image de Silalotu Latu. Le talonneur n’a jamais réussi à apprivoiser le terrible vent du Sud-Ouest avec pas moins de six touches perdues lors de la première période ! Gênées par la pluie et le vent, les deux équipes ont eu beaucoup de mal à faire du jeu, à combiner et lancer des systèmes. Les actions collectives ont laissé place à des multiplications de chandelles et de touches et sans surprise ce sont les Biarrots qui sont rentrés aux vestiaires avec l’avantage à la mi-temps, 10-3 !

Soury libère Aguilera

Après une triste première période, les Parisiens sont revenus sur la pelouse avec de meilleures intentions, sans toutefois réussir à concrétiser les quelques opportunités. Toujours aussi maladroits avec le ballon, ils ont pu compter sur l’adresse de Joris Segonds devant les poteaux pour revenir à un petit point (45e, 57e) et mettre la pression sur les Biarrots. Pourtant le match aurait pu être plié par ces Biarrots à la 57e avec un essai en contre de Gavin Stark à la suite d’un coup de pied contré par Brett Herron, mais refusé à la suite de la vidéo.

De retour dans le match, les Parisiens ne vont pas relâcher la pression et vont s’approcher à plusieurs reprises de la ligne d’essai, sans parvenir à franchir ce dernier rideau défensif … jusqu’à la 68e minute ! Après une percée dans l’axe de Santiago Arata, le ballon ressort côté droit, jusqu’à Telusa Veainu. Le Tongien surprend son défenseur avec un petit coup de pied par-dessus avant d’aller aplatir en coin et permettre aux Parisiens de passer devant pour la première fois de la rencontre. Coup de massue sur la tête des Biarrots et sur le public présent, mais très vite ce dernier va se réveiller. Juan John Van Der Mescht écope d’un carton jaune à la 74e minute. Dans la foulée un ballon porté se met en place côté BO avec Mathieu Hirigoyen en capitaine de route. Parfaitement emmené par ses partenaires, Bastien Soury se faufile côté gauche pour inscrire l’essai de la gagne !

Biarritz s’impose de peu face à un concurrent direct et revient au contact en championnat ! La spirale négative continue pour le Stade Français, qui encaisse une troisième défaite de suite en Top 14, avant de recevoir La Rochelle la semaine prochaine.