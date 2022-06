"Je ressens de la joie et de la fierté, a-t-il déclaré. Je vais jouer ma troisième finale avec ce club avant de le quitter, c'est très fort. On pense à beaucoup de personnes, à "Fufu" (Ouedraogo) en premier. Il s'est tellement battu pour ce club, avec tant de fidélité. Il n'était pas sur la feuille. On en a parlé une seule fois, avant d'entrer sur le terrain. (...) Ce qui a été bon sur ce match, c'est notre solidarité et notre défense. On a su être meilleurs que Bordeaux. On a une histoire avec Castres en phase finale mais ce sont de nouveaux staffs, de nouveaux joueurs. On ne va pas se focaliser sur la finale perdue de 2018. On veut être les premiers joueurs à marquer l'histoire de ce club."