1 : une seule victoire toulousaine au Vélodrome

En sept déplacements sur la pelouse du stade Vélodrome, pendant la phase régulière du Top 14, le Stade Toulousain ne s’est imposé qu’une fois, lors de la 21e journée de la saison 2014-2015 (24-34). En général, les Stadistes encaissent une moyenne de 24 points pour 18 inscrits. Lors de sa dernière venue dans la cité phocéenne, en 2019, les équipiers de Marchand avaient vu leur série de six mois d’invincibilité s’interrompre (quatorze matchs et treize victoires). Terre maudite ?

0 : Brive fanny au match aller

Il y a des rencontres plus marquantes que d’autres. Le match aller entre le Lou et le CA Brive est un souvenir douloureux pour les joueurs de Jérémy Davidson. Et pour cause. Non seulement, ils avaient encaissé 41 points, mais surtout ils n’avaient pas réussi à en inscrire un seul. Nul doute qu’ils auront, dans un coin de leur tête, cette statitisque au coup d’envoi du match.

Top 14 - Saïd Hirèche (Brive)Icon Sport

13 : le nombre d’essais du BO en quatre matchs

En un mois, le BO, qui a disputé deux matchs de Top 14 (face à Montpellier et Pau) et deux de Challenge (contre Toulon et les Wasps), a inscrit 13 essais. Un chiffre qui illustre la volonté de produire du jeu du club basque. Face au Racing, samedi, les Rouge et Blanc voudront profiter du synthétique de l’Arena pour proposer à nouveau du spectacle.

2 : deux succès de suite en déplacement pour Pau

La Section voyage sans complexe dernièrement : les Béarnais l’ont successivement emporté à Bordeaux (16-23), alors leader du Top 14, puis à Biarritz, la lanterne rouge (19-42). Avec trois succès et deux bonus, Pau est la sixième équipe la plus performante à l’extérieur.

486 : la forteresse Pierre-Fabre

Le stade Pierre-Fabre est une forteresse. La dernière défaite des Castrais dans leur antre en Top 14 remonte au 22 décembre 2020 (face à Brive, 23-25) soit une durée de 486 jours. Sur la saison en cours, le CO reste la dernière équipe invaincue à domicile du championnat.

Top 14 - Wilfrid Hounkpatin (Castres)Icon Sport

17 : dix-sept essais pour l’Usap en déplacement

Les Catalans sont plutôt offensifs à l’extérieur avec une moyenne légèrement supérieure à 1,5 essai par match. Avec dix-sept essais loin d’Aimé-Giral, les champions de France font mieux que le Racing (16), Brive (15) ou le Stade français (10).

15 : quinze franchissements pour Ben Lam

L’ailier néo-zélandais Ben Lam est une des armes qui compose l’arsenal de l’UBB. Avec 15 franchissements réalisés en 14 matchs, il est le troisième meilleur franchisseur du Top 14 après le Parisien Waisea et la Toulonnais Luc. Probablement titulaire ce dimanche, le Girondin affrontera en prime au GGL son futur club… et aura certainement à cœur de lui montrer ses qualités.