Êtes-vous soulagé de ce succès bonifié alors que Brive est longtemps resté sur vos talons ?

Nous sommes conscients du rugby que nous avons produit aujourd’hui, mais nous sommes très contents du résultat final car tous les points comptent dans notre championnat. On a fait un match difficile. On s’y attendait. Les Brivistes nous ont mis en difficulté en deuxième mi-temps et nous avons été très indisciplinés. On a laissé nos adversaires dans le match mais prendre cinq points est très positif. On a été récompensé à la fin du match car nous avons réussi à changer le momentum du match. On a eu un temps fort pour bien finir la rencontre.

Après une première période convaincante, vous semblez avoir laissé l'initiative aux Brivistes...

En deuxième mi-temps, nous sommes certainement sortis de notre stratégie de jeu. Nous avons commencé à un peu trop jouer, nos soutiens ont été en difficulté dans les rucks où les Brivistes ont été beaucoup récompensés. Nous avons perdu beaucoup de territoire de cette manière là. On fini sur un temps fort en les enfermant chez eux. Mais si on a envie de regarder loin, il faut que l’on soit mieux dans notre rugby et notre compréhension de jeu.

Qu'entendez-vous par regarder loin ?

Au plus loin (rires). On a pris un peu d’avance sur certaines équipes mais nous continuons de baisser encore la tête car nous avons beaucoup de travail, donc on ne regarde que le prochain match contre Castres pour le préparer au mieux. Et ainsi de suite.

Votre défense a-t-elle fait la différence aujourd'hui ?

En première mi-temps, nous étions bien placés en défense même si nous avons perdu un peu de terrain mais nous n’étions pas trop en danger, surtout nous n’étions pas pénalisés et nous avons été récompensés dans nos vingt-deux mètres. C’est très positif. Après, en seconde période, nous avons commis beaucoup de fautes et nous avons perdu beaucoup de terrain sur des jeux au pied mais nous avons bien défendu notamment sur les touches, en l’air ou les ballons portés, car on sait que Brive est très performant dans ce secteur. On s’était bien préparés à ça et nous avons été récompensés.

Vous avez été malmenés en conquête. Peut-on dire que la Section sait aujourd'hui être réaliste ?

En première mi-temps, il fallait être plus réaliste car nous avons eu beaucoup d’occasions qu’il fallait mieux finir. Nous ne l’avons pas fait et nous avons laissé les Brivistes dans le match et on s’est mis en difficulté en deuxième mi-temps. Mais, c’est très bien de ne pas avoir perdu le fil en restant solidaires et nous avons bien défendu tout au long de la rencontre mais on sait que ça peut être plus difficile face à d’autres équipes.