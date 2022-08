C’est l’heure du grand départ. Trois mois après avoir validé son accession en Top 14 grâce à sa victoire en finale du championnat de France de Pro D2, l’Aviron bayonnais va retrouver l’élite du rugby français, ce week-end à Toulon. Emmené par un nouveau manager (Grégory Patat), le club basque a remporté ses deux matchs amicaux, en août, face à Colomiers (33-12) puis Bordeaux (25-10). “J’ai trouvé l’état d’esprit vraiment top, apprécie Joël Rey, l’entraîneur des avants. J’ai vu des joueurs qui ne sont pas arrivés en dilettante. Toutes les recrues étaient prêtes mentalement et avaient envie de se plonger à fond dans le nouveau projet. J’ai trouvé notre ligne d’attaque intéressante. Elle a marqué des essais, a montré de belles choses. Nous en avons aussi inscrit sur ballon porté. Malgré quelques pénalités concédées en mêlée, je trouve qu’au niveau de l’engagement ou de l’impact, nous avons été présents. ”

Au sortir de leur second match amical face à Bordeaux (20 août), les joueurs et le staff ont eu droit à quatre jours de pause la semaine passée. Ils ont ensuite repris l’entraînement jeudi 25 août, puis ont retrouvé la Section Paloise, à Mauléon, pour une opposition dirigée. “Nous avons fait des mêlées et un travail sur la zone de marque, raconte le technicien. Nous avons un peu été surpris au début de l’entraînement, mais à la fin, nous étions présents. Ça nous a permis de nous préparer au combat qu’il va falloir mettre à Toulon. Plus globalement, l'organisation se met en place petit à petit. Il y a encore quelques petits arrangements à faire. Après, il faut qu’on continue à travailler notre conquête, car on sait que ce sera le nerf de la guerre pour débuter le championnat.”

Joël Rey et Grégory Patat s’occupent de la touche

La conquête aérienne, justement, a été un point sur lequel l’encadrement technique du club basque a dû se plonger ces derniers jours. Pour cause, du côté du staff, c’est sans son spécialiste de la touche (Antoine Battut) que Bayonne prépare son déplacement à Toulon. Interpellé mardi dernier après avoir agressé un infirmier aux urgences de la clinique d’Aguiléra, Battut n’était pas présent dans les locaux de Jean Dauger, cette semaine.

En interne, il a fallu que l’encadrement technique ciel et blanc se répartisse rapidement les nouvelles missions. Pour l’instant, Grégory Patat et Joël Rey s’occupent de la touche. L’Aviron doit aussi composer avec l’absence provisoire de son analyste vidéo en chef, victime d’un accident de scooter. Le second analyste, Thibaud Grassignoux (arrivé à l’intersaison en provenance de La Rochelle) poursuit ses missions seul, en attendant. “Ce n’est pas du tout évident, de se réorganiser en quatre ou cinq jours, mais on le fait et on sera prêt”, glisse Joël Rey.

Avec ou sans Sireli Maqala ?

Samedi à Mayol, pour le retour de l’Aviron en Top 14, l’entraîneur des avants s’attend avant tout à “du combat dans les phases de conquête et dans l’engagement physique. J’ai lu que les Toulonnais attendaient Bayonne pour se rassurer. On sait qu’il faudra montrer un visage à la hauteur de l'événement. Je pense que Toulon voudra mettre un peu le feu partout, dans le jeu, sur le terrain. C’est à nous d’être sans pitié en défense. Au niveau de l’état d’esprit et sur certaines phases de jeu, nous sommes en place. Je me dis donc "soyons positifs"."

Top 14 - Aviron Bayonnais - Sireli Maqala lors d'un match de prépartation face à Colomiers.Icon Sport

Les Basques, qui rejoindront Toulon en avion samedi matin, iront défier le RCT sans Bastien Pourailly (claquage aux ischio-jambiers), Jean Monribot (adducteurs) ou Maxime Machenaud (mollet). Sireli Maqala, très en vue face à Bordeaux, sera-t-il de la partie ? Le trois-quarts centre doit disputer la Coupe du monde de rugby à sept à Cape Town (Afrique du Sud), du 9 au 11 septembre, avec les Fidji. S’il était présent à l’entraînement ce mardi à Bayonne, il va prochainement rejoindre sa sélection nationale. Le staff de l’Aviron devrait être fixé ce jeudi pour savoir si, oui ou non, il pourra compter sur son facteur X à Mayol.