Antoine Battut n'a toujours pas retrouvé les terrains. L'entraîneur de la touche basque n'a pas repris ses fonctions depuis le 22 août dernier et cette nuit durant laquelle il a frappé un infirmer de la clinique Aguiléra de Biarritz. Dans son édition de ce lundi, Sud-Ouest dévoile que Battut a encore une fois prolongé son arrêt maladie et se serait isolé. Ses proches et certains joueurs de l'effectif bayonnais seraient même inquiets de la tournure des évènements puisqu'ils n'arrivent plus à joindre Battut. En son absence, Grégory Patat et Joel Rey prennent en charge le secteur de la touche.

Contacté par Sud-Ouest, le président de Bayonne, Philippe Tayeb ne s'est pas étendu sur le sujet. Il a déclaré : "Le staff exposera ses besoins et moi, je prendrais les décisions." Pour l'heure, impossible de dire si Antoine Battut retrouvera un jour les entraînements avec la tunique bayonnaise. Il devrait d'ailleurs rencontrer prochainement Philippe Tayeb pour évoquer son avenir.