Bastien, ce match contre Toulon va venir clore un premier bloc de match très dense avant la trêve internationale. Dans quel état de forme vous situez-vous avec vos coéquipiers ?

C’est vrai que ce premier bloc de la saison a été très intense pour tout le monde. Dix matchs de suite, c’est quelque chose qu’on voit rarement et on a vraiment hâte de finir cette première partie de saison sur une note positive en recevant Toulon au Michelin. Mais on n’est pas encore en vacances et on est vraiment focus sur cette réception importante. On veut plus que tout profiter de ces quelques 10 jours de repos qui vont suivre en ayant l’esprit léger, alors les vacances ce sera dimanche à partir de 23 h, pas avant !

Un premier bloc où Clermont n’a pas encore su trouver une véritable constance face aux cadors du championnat. Comment jugez-vous cette première partie de saison dans son ensemble ?

On a connu des hauts et des bas, comme d’autres équipes dans ce championnat. Mais n’oublions pas qu’on a eu pas mal de changement dans notre staff, dans nos méthodes de travail aussi. Peu à peu on commence à s’adapter à tout cela, et je le redis, c’est important de bien finir ce premier bloc de matchs, pour pouvoir rebasculer positivement après les vacances et repartir du bon pied.

" Il y a encore une mentalité à changer pour rester sur la même longueur d’onde toute la durée d’un match. "

C’est un peu à l’image du match du week-end dernier à Bordeaux, où l’ASM a montré de bonnes choses, avant de craquer en fin de rencontre ?

On est encore en train de chercher quelque peu des explications à ce problème. Notre volonté c’est de tendre vers une constance sur 80 minutes. Pour le moment on arrive seulement à l’être sur une mi-temps et il faut encore régler les derniers détails dans notre jeu, tant individuellement que collectivement, pour réussir à se montrer plus constant.

Comment expliquez-vous ce manque de continuité encore important au cœur d’une même rencontre. Les nouvelles méthodes de travail ne sont pas encore complètement assimilées ?

Je ne le pense pas. Ce qui est un peu bizarre, c’est qu’on est capable de faire de très bonnes choses à certains moments et à d’autre moments on peut en faire d’autres très mauvaises, alors qu’elles n’ont pas lieu d’être. Ce sont les mêmes joueurs, la même philosophie de jeu, donc c’est difficile de vraiment l’expliquer. Il y a peut-être encore une mentalité à changer pour rester sur la même longueur d’onde sur la durée complète d’un match. C’est un peu le cas de toutes les équipes dans ce début de saison finalement.

Pour en finir avec ce premier bloc, c’est donc Toulon qui se présente au Michelin ce dimanche. L’occasion de terminer sur une note positive en allant chercher ce match plein qui manque encore à l’ASM ?

Oui forcément on a envie de réussir cette rencontre. Jusqu’à présent on a des mi-temps références, mais maintenant on aimerait bien en réussir deux à la suite dans une même rencontre. Contre Toulon on veut faire un match plein de la 1e à la 80e minute et enfin tenir ce match référence, pour partir en vacances plus sereinement et revenir avec encore plus d’envie à la reprise. Pour le réussir, il faut se frotter à une belle équipe, forte dans le combat et avec les conditions attendues pour ce match, on se prépare à cela.

" On est tous très attachés à Franck. On prendra plaisir à le retrouver … mais après le match ! "

Un match qui sera forcément particulier pour vous, puisque pour la première fois Franck Azéma sera dans le camp adverse ?

Évidemment que ça va nous faire bizarre de le voir ici sous une autre tunique, mais personne n’a cela en tête. On est focus sur nous-même et on a d’autres choses à penser que ce retour. On prendra plaisir à se retrouver après le match et boire un verre ensemble, car Franck a beaucoup d’attaches ici et nous sommes très attachés à lui également, donc on prendra plaisir à se retrouver… mais tout ça, c’est pour après le match !

Top 14 - Franck Azéma (Toulon) connait bien Clermont pour en avoir été l'entraîneur.Icon Sport

Toulon est une équipe en difficulté sur ce premier quart de championnat. À quoi faut-il s’attendre ce dimanche face à une « bête blessée » ?

On ne s’occupe pas de cela et on se concentre sur nous. On sait que Toulon c’est une grande équipe, qui n’est pas à sa place pour le moment. Ils ont de grosses individualités, très physiques, et donc on sait qu’on doit s’attendre dans tous les cas de figure à un très gros affrontement. Eux aussi vont vouloir bien finir ce bloc…

" Je savais en signant à Clermont que la concurrence serait rude, alors je saisis chaque opportunité ! "

Dans des conditions de jeu qui s’annonce difficile, c’est avant tout un gros combat qui s’annonce ?

J’espère tout de même qu’on ne jouera pas dans d’aussi difficiles conditions que Toulon la semaine passée face à Biarritz (rires) ! On a la chance d’avoir un terrain hybride et il se maintient plutôt bien quelques soient les conditions. Quoiqu’il arrive et quel que soit le temps, il sera là pour les deux équipes et elles sauront s’adapter en conséquence.

Vous êtes présent à Clermont depuis un peu plus d’un an maintenant et on vous sent heureux et bien intégré dans le jeu collectif de votre équipe ?

Mon intégration s’est faite naturellement et très rapidement. J’avais aussi la chance de connaître déjà quelques joueurs de l’équipe à mon arrivée, comme Camille (Lopez), Yohan (Beheregaray) ou encore Arthur (Iturria), qui sont du Sud-Ouest comme moi, et qui m’ont encore plus facilité les choses. J’ai rencontré de bonnes personnes, et avec des bons mecs je ne peux que me sentir bien ici, à Clermont.

Avec un temps de jeu qui s’accroît également cette saison et une confiance qui s’installe plus encore en jouant ?

Quand tu joues dans les lignes-arrières, où dans certaines équipes tu peux être amené à un peu moins toucher le ballon, tu es ravi de jouer pour une équipe comme Clermont ! Forcément c’est agréable pour moi de jouer dans un club qui envoie du jeu. Je suis d’une nature travailleuse et je savais qu’en signant à Clermont, la concurrence serait rude. Je savais aussi que pendant les périodes internationales, j’aurais des opportunités. Je suis satisfait de mon temps de jeu et je prends plaisir à me mettre au service de ce collectif. Enchaîner des matchs, comme c’est le cas sur ce début de saison, ça met inévitablement en confiance, alors pourvu que ça dure !