Sur son compte Twitter, l'ancien Springbok a donc posté un message cinglant à destination des Toulonnais :

"Certains des joueurs les mieux payés au monde et c'est le résultat. S'apitoyer sur les supporters du RCT. "Peut-être que l'argent est devenu plus important que le rugby". Si Mourad était encore au RCT, ce serait la guerre au club un dimanche matin. "Responsabilité et caractère"."