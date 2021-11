Les matchs :

Vendredi 5 novembre : La Rochelle - Bordeaux-Bègles à 21h05

Samedi 6 novembre : Lyon - Castres à 15 heures

Samedi 6 novembre : Toulouse - Perpignan à 15 heures

Samedi 6 novembre : Pau - Biarritz à 15 heures

Samedi 6 novembre : Stade français - Montpellier à 15 heures

Samedi 6 novembre : Brive - Racing 92 à 17 heures

Dimanche 7 novembre : Clermont - Toulon à 21h05

Les arbitres :

La Rochelle - UBB : A. Descottes assisté de A. Marbot; T. Mallet et W. Labarre. Vidéo : D. Grenouillet

Lyon - Castres : M. Minery assisté de T. Trainini, F. Massé et A. Lac. Vidéo : E. Briquet Campin.

Pau - Biarritz : M. Raynal assisté de J. Gasnier, C. Bats et Q. Jobert. Vidéo : P. Dellac.

Stade français - Montpellier : P. Nuchy assisté de V. Blasco Baqué, A. Blondel et M. Lebegue. Vidéo : P. Pechambert.

Toulouse - Perpignan : M. Chalon assisté de J. Dufort, N. Bridoux et J. Maroh. Vidéo : A. Hadj Bachir

Brive - Racing 92 : C. Marchat assisté de M. Noirot et B. Caballero. Vidéo : J. Rebollal.

Clermont - Toulon : V. Praderie assisté de B. Rousselet, S. Crapoix et J. Paris. Vidéo : P. Bonhoure.

Les chaînes et les commentateurs :

La Rochelle - UBB en direct sur Canal + : commentaire : Éric Bayle / Cédric Heymans / Philippe Fleys

Lyon - Castres en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : commentaire sur site : Gaspard Augendre / Dorian Bercheny - Commentaire en cabine : Thomas Glavany

Toulouse - Perpignan en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : commentaire sur site : Nicolas Dupin de Beyssat / Romain Amalric - commentaire en cabine : Thibault Martinez-Delcayrou

Pau - Biarritz en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : commentaire sur site : Arthur Bourdeau / Christophe Miédougé - commentaire en cabine : Lucas Vola

Stade français - Montpellier sur Canal + Décalé et Rugby + : commentaire sur site : Nicolas Souchon / Romain Magellan - commentaire en cabine : Thibault Pallordet

Brive - Racing 92 sur Canal + : commentaire : Philippe Groussard / Marie-Alice Yahé / Romain Lafitte

Clermont - Toulon sur Canal + : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end : Clermont - Toulon

Le destin fait parfois bien les choses... Quelques jours après avoir été nommé à la tête du Rugby club toulonnais, Franck Azéma va (déjà) retrouver son ancien club, c'est-à-dire l'ASM Clermont Auvergne. Au-delà du duel symbolique, c'est une rencontre importante pour les deux formations, hors du top 6 à l'heure actuelle. Huitièmes, les Clermontois sont à quatre points de la sixième place, en face l'heure est encore plus grave. Malgré leur succés face à Biarritz la semaine passée, les Toulonnais sont toujours englués à la onzième, à seulement deux petites unités de la dernière position. Vous l'aurez compris, cette partie s'annonce haletante sur plusieurs aspects.

Top 14 - Franck Azéma (Toulon).Icon Sport

La stat' : 6, Castres la bête noire du LOU

C'est une statistique qui peut passer un peu inaperçu, mais à l'heure ou l'on se parle, les Lyonnais sont sur une série de six défaites face au Castres olympique ! La dernière victoire du Lou face au CO remonte au 24 septembre 2017 sur le score de 31-12 ! Avec plus de quatre ans sans succès face aux Tarnais, les hommes de Pierre Mignoni seront motivés à l'idée de recevoir leurs bourreaux ce samedi. On se rappelle également que c'était au Matmut Stadium que Castres s'était relancé la saison dernière avec une victoire 15-14 grâce à des essais de Jelonch et Palis.

Top 14 - Benjamin Urdapilleta félicite Geoffrey Palis (Castres) après son essai contre LyonIcon Sport

Le joueur à suivre : Laumape, à quand le réveil de la force ?

On a l'impression de se répéter chaque week-end, mais le début de l'aventure parisienne d'Ngani Laumape tourne au fiasco. Peu en vue, pas aussi dominateur physiquement qu'en Super Rugby, le centre néo-zélandais n'apporte pas ce que l'on pouvait espérer aux Parisiens. Ce samedi, les soldats roses auront besoin de lui pour se défaire de Montpelliérains en grande forme. Privés entre autres de Sekou Macalou et Waisea Nayacalevu, les Parisiens chercheront à trouver de l'avancée avec le centre All Black. À lui de répondre présent et enfin lancer sa saison...