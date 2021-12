Depuis plusieurs saisons maintenant, le Stade toulousain fait peur, très peur. Le club haut-garonnais rafle tout sur son passage avec un effectif toujours plus impressionnant. Un groupe poli dans la continuité puisqu’après son doublé Top 14-Champions Cup acquis la saison dernière, Toulouse n’a pas fait de folies dans le sens des arrivées. "Seuls" Anthony Jelonch et Tim Nanai-Williams ont rejoint la ville rose à l’intersaison. Un recrutement axé sur la qualité plutôt que la quantité, une tendance qui devrait se poursuivre lors de l’année 2022 avec des potentielles recrues de haut niveau mais surtout françaises. Une manière de "franciser" encore un peu plus une ligne arrière déjà quatre étoiles.

Kolbe et Huget, deux cadres à remplacer

C’est peut-être le seul bémol dans le groupe toulousain cette saison. Les ailes haut-garonnaises ont vu partir deux titulaires à l’été 2020. Cheslin Kolbe et Yoann Huget ont vidé leur casier dans le vestiaire sans pour autant voir des remplaçants passer les portes d’Ernest-Wallon. Même si, que l’on soit bien d’accord, Matthis Lebel, Lucas Tauzin ou encore Juan Cruz Mallia occupent le poste avec brio, Ugo Mola et son staff ne seraient pas contre un peu plus de profondeur d’effectif. Ce mercredi, les amateurs de ballon ovale ont appris la (très probable) prochaine arrivée d’Arthur Retière sur les bords de la Garonne. Selon RMC, l’ailier Rochelais sera Toulousain à partir de juillet 2022. Une arrivée marquante qui amènera encore un peu plus de vitesse sur les ailes toulousaines.

Depuis plusieurs semaines, une autre pointure du Top 14 est citée pour renforcer la ligne arrière rouge et noire : il s’agit de Pierre-Louis Barassi. L’international français aux 3 sélections devrait, même si ce n’est pas encore officiel, porter la tunique des doubles champions de France. Une autre recrue intelligente de la part des dirigeants toulousains, qui vont voir partir un joueur non-jiff, Zack Holmes à Bordeaux et voir arriver un Jiff, en l’occurrence Barassi. Sans oublier que le Stade toulousain est également sur la piste de Melvyn Jaminet, un autre international tricolore…

Pierre-Louis Barassi avec le XV de France.Other Agency

Une prise de risque par rapport aux fameux doublons ?

Recruter français est un atout considérable, mais également une sorte de prise de risques. Cela fait bien longtemps que les "doublons", comprenez par-là les journées de championnat disputées durant les périodes internationales, donnent quelques maux de tête à Ugo Mola et son staff. Il ne semble pas inconscient, d’imaginer Pierre-Louis Barassi voire même Arthur Retière retrouver dans les prochains mois les joies de Marcoussis si leurs prestations le leur permettent. Une hypothèse qui pourrait poser quelques problèmes dans la ligne arrière haut-garonnaise. Mais encore une fois, le Stade toulousain a encore quelques tours dans son sac, toujours français.

Pour citer quelques exemples, la pépite, Nelson Épée n’attend qu’une chose : fouler les pelouses de Top 14 pour démontrer tout son talent. Et d’autres comme Baptiste Germain ou Dimitri Delibes ont déjà fait leurs preuves et prendront plaisir à suppléer les internationaux régulièrement convoqués comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos.