Décidément, le stade Pierre-Fabre est une forteresse imprenable ! Malmené par une équipe de La Rochelle efficace, Castres est parvenu à renverser ce choc pour s’imposer et pousser sa série d’invincibilité à domicile à 15 matchs ! Castres et La Rochelle ont livré au public de Pierre-Fabre un match spectaculaire, un match à plusieurs visages ! Meilleure défense du Top 14 au coup d’envoi, La Rochelle a tenu à rappeler que l’équipe est également redoutable de l’autre côté du terrain, avec la deuxième meilleure attaque. Dès les premières secondes du match, Dillyn Leyds est envoyé à l’essai après un coup de pied astucieux de Pierre Popelin (2eme). Départ idéal pour les hommes de Ronan O’Gara mais ses joueurs ne vont pas s’arrêter là avec, à la neuvième minute, un deuxième essai ! Parfait dans l’organisation, Ihaia West combine avec Jules Favre avant d’envoyer Uini Atonio terminer le travail de près. L’international français fait parler sa puissance de près et permet à son équipe de réaliser un début de match clinique.

Castres se relance en moins de 10 minutes

Sonnés, les Castrais sont mis sous pression sur chaque possession et passent leur début de match à rendre le ballon à leurs adversaires, qui enfoncent le clou à la 23e minute ! Toujours aussi efficaces en touche, les Rochelais vont inscrire un nouvel essai après ce secteur de jeu, avec à la finition l’inévitable Favre ! Après un service de Popelin, le centre inscrit son septième essai de la saison. Menés 24-3 après les différents coups de pied de West, les locaux vont vraiment entrer dans leur match juste avant la demi-heure de jeu. Filipo Nakosi sonne la révolte castraise après un service de Benjamin Urdapilleta (29eme), avant de voir un public de Pierre-Fabre exploser quelques minutes plus tard. Après une touche sur l’aile gauche, les joueurs du CO renverse le jeu côté droit, avec Julien Dumora qui envoie Martin Laveau sur orbite ! En l’espace de huit minutes les Castrais reviennent dans le match et rentrent aux vestiaires avec seulement sept points de moins, 17-24 ! Malgré des pénalités de West (48eme et 51eme), les locaux ne lâchent pas et vont assommer leurs adversaires en moins de 3 minutes.

La victoire au bout du pied de West

A l’heure de jeu Florent Vanverberghe réveille son équipe après une relance de Nakosi, parfaitement secondé par un Vilimoni Botitu inspiré. Ce dernier trompe toute la défense rochelaise avec une longue passe sautée, dans l’axe, pour envoyer sur orbite son deuxième ligne. Dernier passeur sur cet essai, le Fidjien va faire exploser Pierre-Fabre quelques instants plus tard (63eme). Après une touche dans les 22, le centre va faire exploser la défense adverse pour faire passer son équipe, pour la première fois du match, devant au tableau d'affichage ! Castres mène 31-30 face à une équipe de La Rochelle qui ne va rien lâcher. Dans ce match fou, la fin du match va l’être également. A moins d’une minute de la sirène, Ihaia West a l’occasion de remettre son équipe devant au score, mais le Néo-zélandais trouve le poteau castrais. Toujours sous pression, les Castrais vont concéder une nouvelle pénalité, après la sirène. La série d'invincibilité, débutée le 22 décembre 2020 contre Brive, ne tient qu’à un fil… Sous les sifflets du public, le demi d’ouverture rochelais s’élance et manque la pénalité de la victoire pour son équipe !

Castres s’impose 31-30, au bout du suspens, reste invaincu à domicile en championnat et surtout réalise la bonne opération au classement en passant devant des Rochelais, qui vont nourrir de gros regrets après ce match.