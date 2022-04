Le Racing fait un grand pas vers les phases finales grâce à sa victoire bonifiée sur le terrain de Pau 42-21. À deux journées de la fin du championnat, les Racingmen possèdent provisoirement huit points d'avance sur le Stade Toulousain, qui joue face à La Rochelle à 21h05. De son côté, Pau, qui n'a plus grand-chose à jouer dans cette fin de saison, c'est une deuxième défaite consécutive après le revers la semaine dernière contre le Stade français.

omme la semaine dernière, à domicile, contre Biarritz, le Racing est passé à côté de son entame de match. À tel point, que la Section va marquer un essai sur la première action de la rencontre. Un essai au bout de cinquante secondes de jeu. Après avoir récupéré le ballon dans les mains des Franciliens, les Palois jouent dans les 22 mètres du Racing. Thibault Daubagna perce dans la défense du Racing et est repris à quelques mètres de la ligne. Après plusieurs points de fixation, le troisième ligne Reece Hewat est trouvé sur l'aile est inscrit le premier essai de la rencontre.

Pau ne pouvait pas rêver d’un meilleur début de rencontre. Et cette entame canon allait se traduire par un deuxième essai avant la demi-heure de jeu. Alors que les Racingmen tiennent le ballon sur la ligne médiane, le coup de pied de Russell est contré. Daubagna, encore lui, récupère le ballon et va chercher l'extérieur. Le centre Marco Zanon transperce la défense, fixe et donne à Vincent Pinto. L'ailier transmet à Zack Henry qui plante la deuxième banderille de la rencontre. Avec la transformation, les Palois mènent alors de 12 points.

Mais c’était sans compter sur la réaction du Racing 92. Seulement quatre minutes plus tard, les hommes de Laurent Travers vont revenir. Après une pénal’touche à 5 mètres, les avants Ciel et Blanc multiplient les pick and go et c’est finalement le pilier Trevor Nyakane qui inscrit le premier essai des siens. Et si les Racingmen ont mal démarré la rencontre, ils ont par la suite déroulé. En profitant du carton jaune reçu par le pilier Rémi Sénéca, pour une troisième faute en mêlée, le Racing va passer devant juste avant de regagner les vestiaires grâce à un essai Baptiste Pesenti (20-18).

Une indiscipline qui fait mal

Les Palois auront été trop indisciplinés dans cette rencontre. Un trop grand nombre de fautes qui a accouché sur 3 cartons jaunes. Et en infériorité numérique, les Béarnais n’ont pas fait le poids. En jouant à 14 contre 15, et même à 13 contre 14, Pau a tendu le bâton pour se faire battre. Et le Racing n’en demandait pas tant. Face au rouleau compresseur francilien, les coéquipiers d’Antoine Hastoy vont encaisser un cinglant 22 à 3 en seconde période. Sur les 6 essais marqués par les Ciel et Blanc quatre l’ont été en supériorité numérique.

Grâce à cette victoire, le Racing peut aborder sereinement la Coupe d’Europe la semaine prochaine et la réception de Sale. De son côté, Pau va avoir deux semaines de repos avant de se rendre du côté de Toulon pour la 25e journée de championnat.