On nous répète toujours que tout va très vite au rugby. C’est vrai. Mais franchement, on aimerait parfois que le temps ralentisse un peu, histoire de laisser un peu de répit à ses acteurs. C’est notre sentiment quand on songe au cas d’Arhtur Vincent, le polyvalent trois-quarts du MHR qui compte 14 sélections avec l’équipe de France. Le vendredi 24 juin dernier, jour de la dernière finale du Top 14 opposant Montpellier à Castres, nous titrions un article d’une pleine page ainsi : "Arthur Vincent, le miraculé". Le terme n’était pas trop fort.

Gravement blessé au genou contre la Rochelle le 2 octobre 2021, le minot de Mauguio avait suivi une interminable rééducation de huit mois avec un rêve fou : celui de revenir à temps pour les phases finales. Un rêve dont il se méfiait toutefois, histoire de ne pas être déçu.