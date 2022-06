Les matchs :

Dimanche 5 juin : ASM Clermont - Montpellier à 21h05

Dimanche 5 juin : Lou Rugby - Stade rochelais à 21h05

Dimanche 5 juin : Racing 92 - Rugby club toulonnais à 21h05

Dimanche 5 juin : Section paloise - Castres olympique à 21h05

Dimanche 5 juin : Stade français - CA Brive à 21h05

Dimanche 5 juin : Stade toulousain - Biarritz à 21h05

Dimanche 5 juin : USA Perpignan - Union Bordeaux-Bègles à 21h05

Les arbitres :

ASM Clermont - Montpellier : M. Poite assisté de M. Blasco Baqué et M. Boyer. Vidéo : M. Grenouillet.

Lou Rugby - Stade rochelais : M. Dufort assisté de M. Marbot M. Puharre. Vidéo : M. Sclafer.

Racing 92 - Rugby club toulonnais : M. Descottes assisté de M. Brousset M. Mallet. Vidéo : M. Bonhoure.

Section paloise - Castres olympique : M. Nuchy assisté de M. Castaignède M. Bats. Vidéo : M. Briquet Campin.

Stade français - CA Brive : M. Ramos assisté de M. Minery M. Bultet. Vidéo : M. Briquet Dellac.

USA Perpignan - Union Bordeaux-Bègles : M. Cayre assisté de M. Chalon M. Masse. Vidéo : M. Péchambert.

Les commentateurs :

Multirugby : Jean-Baptiste Esculié et Mathieu Blin

ASM Clermont - Montpellier : Commentaire sur site : Phillipe Fleys et François Plisson

Lou Rugby - Stade rochelais : Commentaire sur site : Bertrand Guillemin et Dorian Bercheny

Racing 92 - Rugby club toulonnais : Commentaire sur site : Éric Bayle et Thomas Perotto

Section paloise - Castres olympique : Commentaire sur site : Gaspard Augendre et Jenny Demay

Stade français - CA Brive : Commentaire sur site : Thomas Glavany

Stade toulousain - Biarritz : Commentaire sur site : Romain Laffite et Christophe Miédougé

USA Perpignan - Union Bordeaux-Bègles : Commentaire sur site : Nicolas Souchon / Romain Amalric

Le choc du week-end : Racing 92 - Toulon

Racing 92 contre Toulon, indéniablement le choc de ce week-end ! Face à leur destinée, l'un des deux clubs ressortira vainqueur de cette lutte au passé grandiloquent et sera qualifié pour le top 6 de. Cinquième du championnat, les Racingmen ont le privilège d'avoir leur destin entre les mains. En cas de victoire, la qualification serait leur. Mais les doutes sont dans les têtes des joueurs de Laurent Travers depuis l'élimination en demi-finale de Champions Cup et pourraient venir contrarier les plans prévus pour l'occasion.

Toutefois, les Toulonnais, eux aussi, ne viennent pas à Paris dans les meilleures conditions. Battus largement en finale de Challenge Cup contre Lyon et émoussés physiquement, les joueurs de la Rade vont devoir se relever après cette gifle et prendre le taureau par les cornes s'ils veulent jouer un barrage. Le pire scénario pour ces deux clubs serait le match nul. Il éliminerait les finalistes de 2016.

Le joueur à suivre : Baubigny, le dernier tango

Teddy Baubigny (23 ans) rejoindra Toulon cet été et, avant de quitter ce club du Racing où son « parrain » Patrick Serrière fut champion de France en 1990, il veut frapper fort. Au-delà d’être un garçon attachant et intelligent, il est aussi un excellent talonneur : doté d’un physique de troisième ligne (1,84 m et 110 kg), percutant balle en mains, fort dans le combat au sol et surtout très précis dans ses lancers en touche, l’enfant de Meaux fait évidemment partie des meilleurs "talons" du pays et, si l’on devait se risquer aujourd’hui à un classement de ceux-ci sur le territoire, on dirait que s’il est indéniablement derrière les Toulousains se partageant le temps de jeu en Bleu (Peato Mauvaka et Julien Marchand), il demeure, au même titre que Gaëtan Barlot, Pierre Bourgarit et Camille Chat, un outsider en vue de 2023.

Top 14 - Teddy Baubigny (Racing 92)Icon Sport

Est-ce dans le but de s’affranchir de l’ombre de Chat que Teddy Baubigny quitte aujourd’hui le Racing pour rejoindre Toulon, où ses concurrents (Anthony Etrillard et Christopher Tolofua) sont a priori moins dangereux que ledit Camille ? Toujours est-il qu’au sujet de la compétition à laquelle se sont livrés les deux hommes ces dernières saisons, Teddy Baubigny nous disait récemment : "Nous sommes amis avec Camille (Chat). Entre nous, on s’est toujours dit : le meilleur jouera. Mais nous savons aussi que quand l’un d’entre nous est en forme, l’autre reste un peu dans l’ombre. C’est le jeu…" Ce week-end, Teddy Baubigny a quoi qu’il en soit la chance de pouvoir offrir à son club formateur, face à son futur employeur, un ticket pour l’espoir. Et dans ce but, il est prêt à laisser son corps sur la pelouse.

En bref : Villière en attente d'examens, Vincent de retour...

Toulon : entraînement délocalisé à Hyères

Après la déconvenue européenne, les Rouge et Noir ont renoué, mardi, avec une séance d’entraînement au stade André-Véran, à Hyères. Devant plusieurs centaines de personnes, dont des écoliers, les ouailles d’Azéma ont répété leurs gammes avant de parapher plusieurs autographes et réaliser plusieurs selfies. Alainu’uese, Smaïli, Salles et Luc n’ont pas pris part à la séance.

Gabin Villière en attente d’examens

Touché à la cheville gauche lors de la finale de Challenge Cup perdue face au LOU (30-12), l’ailier international français a passé des examens après la rencontre. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise. Selon nos informations, le Chelemard effectuera des examens complémentaires en début de semaine prochaine. Si le pessimisme est de mise, et que la plupart des acteurs interrogés craignent une opération, l’espoir est encore permis.

Toulouse : Faumuina disponible pour une éventuelle demi-finale ?

Expulsé à Brive pour un déblayage dangereux, le pilier droit de Toulouse Charlie Faumuina a été suspendu trois semaines par la Commission de discipline de la LNR.Mais son club a demandé à ce que le joueur bénéficie du Head Contact Process, dispositif mis en place par World Rugby qui consiste à effectuer des ateliers d’entraînement spécifiques. Cela réduirait alors sa sanction d’une semaine et, après avoir raté la réception de Biarritz et un éventuel barrage, le All Black serait de retour si son équipe est qualifiée en demi-finale.

Montpellier Vincent de retour ce dimanche?

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche le 4 octobre contre La Rochelle, le trois-quarts centre international Arthur Vincent (14 sélections) pourrait effectuer son retour à la compétition lors de la dernière journée du Top 14. Alors qu’il participe de nouveau aux entraînements collectifs depuis une quinzaine de jours, le capitaine du MHR devait s’entretenir en fin de semaine avec Philippe Saint-André de ses sensations pour décider ou non d’une réintégration au groupe, à une semaine des phases finales. En cas de réponse positive, celui-ci pourrait prendre place sur le banc et entrer en jeu une demi-heure sur la pelouse du Michelin.

Racing 92 : Lens ou Auxerre pour l’éventuel barrage ?

Pour tout dire, il y a peu de chances pour que le Racing 92 dispute son quart de finale à domicile.Malgrè tout, si les résultats de dimanche étaient favorables au club des Hauts-de-Seine, les dirigeants franciliens réfléchiraient à deux options pour la réception du match de barrage, début juin : se rendre à Lens (Nord), comme pour la demi-finale de Champions Cup, ou alors s’exiler à Auxerre (Bourgogne), dans un stade de moindre capacité.Pour rappel, « PLDA » sera ce week-end-là occupé par un concert d’Elton John.