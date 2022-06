Les matchs :

Vendredi 17 juin : Castres - Toulouse à 21 h 05

Samedi 18 juin : Montpellier - Bordeaux-Bègles à 21 h 05

Les arbitres :

Castres - Toulouse : M. Cayre assisté de MM. Charabas et Chalon. Vidéo : M. Gauzins

Montpellier - Bordeaux-Bègles : M. Brousset assisté de MM. M. Marbot et Ramos. Vidéo : M. Grenouillet

Les commentateurs :

Castres - Toulouse : vendredi à 20 h 30 en direct sur Canal +

Commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Montpellier - Bordeaux-Bègles : samedi à 21 h 05 en direct sur Canal +

Commentaire : Bertrand Guillemin / Marie-Alice Yahé / Romain Laffite / Philippe Fleys

Le choc du week-end : Toulouse - Castres

La rivalité entre les Toulousains et les Castrais va prendre un nouveau tournant ce vendredi soir ! Sur la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice, le CO, premier de la phase régulière entend bien réussir un retentissant exploit. En ont-ils les moyens ? Après vingt-six journées de très haut niveau de la part des Tarnais, la réponse est oui. Face à l'armada toulousaine, les joueurs de Pierre-Henry Broncan ont de beaux arguments à faire valoir et pourraient bien, une nouvelle fois, se transformer en bourreaux de Toulouse. Une chose est certaine, le choc devrait faire des étincelles ce vendredi soir.

Top 14 - Jérémy Fernandez (Castres) face à ToulouseIcon Sport

Le joueur : Woki, nouvelle réaction attendue

Ces derniers jours, la vie n'est pas toute rose de côté de Bordeaux-Bègles. Malgré une magnifique victoire en barrages face au Racing 92, l'après-match a laissé quelques traces sur les bords de la Garonne. Critiqué par Christophe Urios à l'issue de la défaite sur le terrain de Perpignan, Cameron Woki a répondu sur le pré en réalisant un match plein face aux Franciliens. Ce samedi soir, l'UBB aura bien besoin d'un Woki en forme internationale pour se défaire de Montpellier. Après une semaine mouvementée à son sujet, l'ancien Massicois est (encore) attendu au tournant.