Le match :

Vendredi 24 juin : Castres - Montpellier à 20h45

Les arbitres :

M. Trainini assisté de MM. Descottes et Marchat. Vidéo : M. Briquet-Campin

Les commentateurs :

Sur France 2 : Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili. En bord de terrain : Cécile Grès et Hélène Macurdy

Sur Canal+ : Eric Bayle et Marc Lièvremont. En bord de terrain et coulisses : Cédric Heymans, Bertrand Guillemin et Philippe Fleys

Sur Canal+ Sport (match filmé en plan large) : Philippe Goussard et Xavier Garbajosa

Le duel de la finale : Urdapilleta - Garbisi, un choc de 10

La fougue contre l'expérience. L'ouvreur italien de 22 ans du MHR, Paolo Garbisi, fera face à la sagesse de l'Argentin, ouvreur du Castres olympique, Benjamin Urdapilleta (36 ans). La pépite du rugby italien Garbisi, adepte des relances, vif et doté d'une très bonne lecture de jeu, pourra faire bouger la défense opaque des Castrais et concurrencer leur 10, Benjamin Urdapilleta. Il faudra tout de même compter sur l'expérience du Puma, arrivé à Castres en 2015. La légende du CO a tout simplement passé la barre des 1 600 points inscrits sous le maillot de Castres en match officiel, lors de la demi-finale contre Toulouse. Sa maîtrise de jeu en plus de son coup de pied efficace, seront des armes redoutables contre les Montpelliérains.

La stat' de la finale : Staniforth, pierre angulaire du pack castrais

Le géant australien à la coupe mulet, arrivé dans le Tarn en 2020, est si impressionnant qu'il est devenu un pion essentiel du paquet d'avants castrais. Preuve en est, il est tout simplement le meilleur plaqueur du championnat avec 279 interventions et le deuxième joueur du championnat à porter le plus le ballon (313 courses), juste derrière son adversaire du soir, Zach Mercer (337).