Dans ce match complètement fou et serré, les Castrais ont su prendre le meilleur sur des Toulousains trop indisciplinés et pas forcément portés par leurs leaders. On retiendra, entre autres, les performances de la charnière tarnaise évidemment mais également la faillite de Dupont ou encore Marchand.

Les Tops

Santiago Arata : 7/10

Rate une passe facile vers Urdapilleta qui conduit au terme de la première séquence construite du CO (24e). Parfois un peu lent dans l’animation, mais ne laisse jamais sa part aux chiens en défense (cinq plaquages à la mi-temps, meilleur total des trois-quarts castrais). Il inscrit le premier essai du CO sur un exploit personnel en se faufilant dans un trou de souris en tout début de deuxième mi-temps sur un exploit personnel au près où il sembla se faire mal à une épaule. Remplacé par Jérémy Fernandez (50e).

Benjamin Urdapilleta : 6/10

Il déjoue un peu sur le début de match. Néanmoins, il réussit une pénalité lointaine et pas évidente pour inscrire les premiers points des siens (20e). Efficace face aux poteaux. Trouve un 50:22 magnifique pour donner de l’air aux siens à la 76e. Et il enchaîne avec une passe au pied millimétrée dans le dos de la défense pour offrir à Dumora l’essai de la gagne !

Top 14 - Benjamin Urdapilleta (Castres) a su mener parfaitement les siensMidi Olympique

Julien Dumora : 6,5/10

Coupable d’un en avant évitable sur un ballon haut de Dupont (15e). Pour le reste, il a livré une partie plutôt propre. Il a essayé de relancer (cinq charges, deux défenseurs battus, 27 mètres parcourus) mais la défense toulousaine s’est montrée vigilante. Il sort du bois à la 77e sur une passe au pied d’Urdapilleta, pour offrir la victoire au CO !

Les Flops

Julien Marchand : 3/10

Il a été précieux pour lancer la machine dans le jeu au près en début de match, mais il a perdu un lancer par manque de hauteur et de coordination avec son sauteur (24e). On retiendra surtout de son match ce geste grossier lui a valu un carton jaune (38e) et a pénalisé son équipe. Globalement, il n'a pas su peser comme à son habitude.

Antoine Dupont : 3/10

Certes, il a dynamité l’entame de la rencontre avec une une pénalité vite jouée d’entrée, avant d’accélérer sans cesse le jeu sur l’action qui a mené au premier essai de Lebel. Mais, après un bon premier quart d’heure, le capitaine des Bleus s’est peu à peu éteint. Auteur d’une faute largement évitable (35e) puis d’un dégagement contré dans la foulée, il est apparu émoussé physiquement et constamment sous pression. S’il a remis les choses dans l’ordre peu avant l’heure de jeu, il n’a ensuite pas été en réussite sur son coup de pied qui a fini en ballon mort (65e). Trop gourmand également sur le dernier temps fort toulousain, sur lequel il a commis un en-avant. Il n’a vraiment pas eu son rayonnement habituel.

Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse).Icon Sport

Juan Cruz Mallia : 3/10

Très actif en défense, comme à son habitude, il s’est beaucoup dépensé. Mais pas toujours à bon escient. Auteur d’un plaquage raté sur Nakosi (21e), sur l’action qui a conduit au carton jaune de Rory Arnold, il a été quasiment inexistant en attaque, puisqu’il n’a gagné aucun mètre.