To de go, le manager Christophe Urios a pris la parole à la conférence de presse pré demie pour clarifier sa vision des choses. "La tension qui a existé la semaine dernière était celle d’une équipe qui prépare une phase finale et veut être championne. La saison dernière avait une saison forte car il y avait eu une déception forte. Ce que j’ai voulu faire après le match de l’Usap, ce fut de soulever une tempête afin de réveiller les mecs. Cela s’est bien passé contre le Racing 92. On verra contre Montpellier. Voilà."

Hommes d’expérience et rouage essentiel du groupe et du jeu aquitain, le demi-de-mêlée international Maxime Lucu s’est fait le porte-parole du vestiaire. "Nous n’avons jamais eu de tension dans le groupe. Au contraire, après le match à Perpignan, on savait très bien que ce que nous avions fait n’était pas digne d’une équipe qui voulait se qualifier et être championne de France, alors que nous avions tout pour nous qualifier directement. Voilà pourquoi nous savions que la semaine avant le barrage contre le Racing 92 allait être compliquée. Que si nous ne prenions pas les choses en mains, nous le groupe, le staff ne pouvait plus rien faire pour nous."

Maynadier : "Cela marque l’évolution du club"

À 80 minutes de pouvoir rejoindre le Stade de France, les Grenat on maximisé les peu de jours les séparant du rendez-vous niçois. Le troisième-ligne et capitaine Mahamadou Diaby en atteste. "Il s’agissait d’une semaine forcément plus courte qui a été principalement consacrée à la récupération et aux entraînements pour être le plus performants possible lors de cette demie. Le contexte d’une demi-finale est toujours spécial. On se trouve entre deux matches avec toujours cette éventualité d’élimination. La rencontre n’est pas facile à aborder car nous n’avons pas le droit à l’erreur. En même temps, c’est un challenge excitant. C’est paradoxal. La motivation est évidente mais tout peut s’arrêter."

Clément Maynadier - Union Bordeaux-BèglesIcon Sport

Surtout, les enjeux pour le club du président Marti sont trop importants pour l’historique talonneur Clément Maynadier : "On ne veut pas s’arrêter là et continuer notre aventure. Cela marque l’évolution du club et la belle continuité qu’il y a depuis 3-4 ans. Malheureusement, face à nous se présente un adversaire redoutable qu’est Montpellier."

Les tensions sont retombées dans le vestiaire de l’UBB. Pour mieux se décharger sur cette demie exceptionnelle et Montpellier.