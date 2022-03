" Mignoni : "Très dur pour les joueurs" "

Le manager rhodannien a accusé le coup, pour ses protégés surtout.

Modestement, avec humilité, on était venus avec l’idée de gagner au Michelin pour la première fois de l’histoire de notre club. On avait en plus l’opportunité de passer premier en cas de victoire, certes temporairement, mais premier quand même. Alors, repartir avec zéro point avec un scenario pareil, c’est très dur pour les joueurs. Clermont ne l’a pas volé, mais on ne l’aurait pas volé non plus. Sauf qu'à ce jeu, il faut être précis. Quand tout se joue à une petite pénalité d'écart et que tu as le dernier ballon en main, la moindre faute, tu la paies cash. On a aussi eu trois ou quatre opportunités de marque en première période qu’on n’a pas su conclure... C'est frustrant.

Top 14 - Thibaut Regard et Léo Berdeu (Lyon) face à ClermontIcon Sport

" Regard : "Persuadé de mériter mieux" "

Le trois-quart centre Thibaut Regard était frustré après la défaite des siens

Ce match, on s’est vus le gagner, bien sûr. Même après cette pénalité de Parra, comme il nous restait une possession, je pensais qu’on pouvait aller chercher quelque chose. Et puis, il y a eu cette dernière action… Après l’essai, je suis rentré sans attendre la transformation. C’est si frustrant de les voir jouer avec le règlement, on savait très bien qu’il attendrait jusqu’au bout pour taper la transformation et nous priver de renvoi. À leur place, on aurait fait pareil, évidemment… Mais quand on est dans la peau du perdant, on est d’autant plus dégoûté, surtout quand on est persuadé de mériter mieux.