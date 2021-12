Après plusieurs semaines loin de son niveau habituel, Levani Botia (32 ans) va enfin pouvoir s'occuper de son genou blessé. Face à la Nouvelle-Zélande l'été dernier, le centre rochelais s'était blessé et a longtemps continué de jouer et de s'entraîner avec La Rochelle, malgré la douleur. Voyant son état physique ne pas s'améliorer, la fédération fidjienne avait alors communiqué en novembre dernier en disant que le centre allait devoir subir une opération au cours du mois.

O'Gara : "J’ai vu qu’il était en souffrance"

Mais à la surprise générale, Botia avait finalement été annoncé titulaire avec La Rochelle lors de la réception de l'UBB quelques jours après l'annonce de sa fédération. Une nouvelle étonnante, qui a été suivie par le forfait du joueur, à quelques heures du coup d'envoi. Canal + avait alors émis l’hypothèse d’une pression de World Rugby, alors que le centre avait été relâché par sa sélection. "Le but pour lui était d’essayer de le faire jouer cinquante minutes avant de faire une réunion avec le staff médical pour savoir s’il a besoin d’une opération ou s’il est capable de continuer. Mais après aujourd’hui, je pense qu’il doit faire un bon examen", avait confié O'Gara à ce moment-là.

De nouveau forfait de dernière minute contre Glasgow à la mi-décembre et absent des entraînements cette semaine, le verdict est finalement tombé pour Botia. "Il va avoir un petit nettoyage du genou et en aura pour quelques semaines, a annoncé O'Gara en conférence de presse. J’ai vu qu’il était en souffrance et Lep’s en forme en mars-avril, c’est intéressant pour moi." Il faudra en effet revenir en forme pour l'emblématique centre fidjien de La Rochelle, en fin de contrat en fin de saison, alors que le Bordelais Ulupano Seuteni s'est déjà engagé pour l'année prochaine. À suivre...