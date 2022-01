A quelques minutes du match entre le Castres olympique et le Stade français, c'est l'occasion de mettre à l'honneur un joueur qui fait rarement parler de lui. Souvent discret, Antoine Burban (1m88, 97kg) fêtera son 250ème match avec le Stade français. Arrivé à l'été 2006 en provenance du Paris Université Club à 19 ans, le troisième ligne est devenu au fur et à mesure des saison un joueur emblématique du Top 14. Mais l'histoire du troisième ligne en terre parisienne n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors que Fabien Galthié en fait un titulaire du poste pendant la saison 2007-2008, il connaît sa première galère lors de la saison 2008-2009. Une grave blessure au dos l'handicape et l'éloigne des terrains jusqu'en septembre 2009. Dans la foulée, il aurait du connaître sa première sélection en équipe de France, si une nouvelle blessure ne l'avait pas empêché de l'honorer.

Burban connaîtra des heures plus glorieuses, autant en club qu'en sélection. Il est notamment de l'aventure en 2007, année qui verra le Stade français être champion de France de Top 14 (Burban ne participe pas à la finale), et également en 2015, pour son deuxième titre de champion de France. En 2017, il remporte aussi le Challenge européen. Le parisien de naissance connaîtra aussi quatre sélections en équipe de France, à l'occasion des Tournois des 6 Nations 2014 et 2016.

Cet après-midi, Antoine Burban et ses coéquipiers auront fort à faire pour venir à bout du Castres olympique sur la pelouse de Pierre Fabre. Actuellement 9ème au classement, les franciliens s'apprêtent à affronter des Tarnais en pleine bourre, invaincus à domicile et qui restent sur trois victoires consécutives.

Top 14 - Antoine Burban (Stade français)Icon Sport

Robin Lopez