Pour revenir sur le match de Bordeaux, vous étiez menés 22-9 à la pause, quel ont été les discours dans le vestiaire ?

On s’est dit qu’il fallait absolument réagir. Même si on avait tous la tête en bas, on savait que tout était encore possible. À la sortie des vestiaires on a relevé la tête et les remplaçants nous ont fait beaucoup de bien et on a pu aller chercher cette victoire.

On a vu Antoine Miquel, votre ancien coéquipier, qui vous a bien embêté tout au long du match, était-il revanchard ?

Il avait à cœur de faire un très bon match et il a fait un très bon match contre nous. C’est vrai qu’il a été un peu « chacailleur » mais il l’était déjà quand il jouait ici et il l’était aussi à Agen, ça fait partie de son jeu. À la fin du match, on a parlé, il n’y avait aucune ambiguïté avec lui.

Vous avez maintenant un an de Stade Toulousain derrière vous, comment jugez-vous votre saison ?

Ça s’est plutôt bien passé pour moi, je me suis vite adapté et mes coéquipiers ont été géniaux toute l’année. Maintenant, j’aimerais faire encore mieux individuellement et collectivement, qu’on aille chercher quelque chose cette année.

C’est une saison particulière avec la Coupe du monde dans un an, comment on gère ça ?

On sait très bien qu’il faut passer par de très bons matchs en club si on veut être convoqué pour cette Coupe du monde. Cette année, ça sera à fond toute l’année que ce soit en club ou avec l’équipe de France. Il faut être à 100% tout le temps si tu joues les matchs à moitié, c’est là que tu te fais mal.

Justement, ce week-end, vous affrontez un concurrent au poste de troisième ligne en équipe de France, Charles Ollivon, est-ce que cette confrontation directe compte plus qu’une autre dans l’esprit du sélectionneur ?

Non, je ne pense pas. On sera très content de jouer l’un contre l’autre ce week-end, si on doit s’attraper ça arrivera, mais il y a beaucoup de respect entre nous, donc je n’ai aucun souci avec ça.

Anthony Jelonch avec le XV de FranceOther Agency

Qu'attendez vous de la part des Toulonnais ce week-end ?

Un gros combat devant, un beau défi physique. J’ai entendu dire qu’ils voulaient venir se tester chez nous. Ça sera un grand match de rugby à coup sûr, en plus avec un stade à guichets fermés.

Il y a eu un gros recrutement cet été notamment au niveau de la ligne des trois-quarts, au quotidien qu’est-ce que cela vous amène ?

Déjà ce recrutement nous fait beaucoup de bien, on voit qu’aux entraînements ça va plus vite, tout le monde cherche à gagner sa place sur le terrain. Tout le monde est à fond et c’est génial de s’entraîner dans ces conditions, il y a une grosse émulation.

Il y a aussi l’arrivée d’Alexandre Roumat, que vous apporte-t-il, vous n’aviez pas de joueur avec ce profil ?

On a vu le week-end dernier le très grand match qu’il a fait. Il s’est forcément très bien adapté au jeu toulousain puisque c’est quelqu’un qui est très ballon. Il nous fait aussi beaucoup de bien dans les airs que ce soit sous les renvois ou dans la touche. Même ballon en main, on a vu comment il fait marquer Mathis, il fait partie de ces troisième ligne qui savent faire ça. Je suis sûr qu’il fera une grande saison.

Vous avez, comme tout le monde, appris cette semaine la triste nouvelle concernant l’arrêt forcé de la carrière de Virimi Vakatawa, quelle a été votre réaction ?

Cela a été une nouvelle très dure à apprendre. C’est quelqu’un qui est tout le temps dans la joie de vivre, un meneur de groupe. Forcément, ça m’a beaucoup touché, je lui souhaite de rebondir comme il le mérite dans le rugby et de se sentir bien dans sa vie personnelle.

Propos recueillis par Pierre Magne.