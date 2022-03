"Si j'ai pris du plaisir ce soir ? Pour être honnête, pas vraiment, surtout quand on joue derrière ! A la mi-temps, on a tout changé: les maillots, le lycra, les chaussettes, et même les crampons ! Tant pis pour le plaisir, le résultat est là et c'est le plus important. Dans ces conditions, il faut faire abstraction de la pluie car si l'on cogite trop, on va faire des erreurs ou mal couvrir le terrain. Il faut rester très concentré pour renvoyer l'adversaire dans son camp. C'était un match particulier mais que l'on a su remporter. Ce soir, on est leaders mais Bordeaux joue demain soir donc cela ne veut pas dire grand chose. L'important, c'est d'être dans les deux premiers et d'essayer de creuser l'écart avec les poursuivants. Mais il reste encore sept matchs, c'est encore long..."