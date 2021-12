Clermont, qui va perdre Camille Lopez la saison prochaine et dont l'officialisation de l'arrivée à Bayonne n'est plus qu'une question d'heures, a donc acté son remplacement. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, c'est l'international toulonnais Anthony Belleau (25 ans, 12 sélections) qui rejoindra l'Auvergne l'été prochain.

Après avoir longuement discuté avec les dirigeants clermontois mais aussi avec Montpellier et Toulon, son club, où une offre de prolongation avait été évoquée, Belleau a donc choisi l'ASMCA et un contrat portant sur trois saisons (2025).

Formé au SU Agen et révélé tout jeune au RCT, notamment par son drop décisif dans les arrêts de jeu en demi-finale du Top 14 2017 face au Stade rochelais (victoire 18-15), Belleau connaissait immédiatement les joies d'une première sélection, à seulement 21 ans. La suite fut plus contrastée. Appelé de façon épisodique en Bleu et jamais sous l'ère Galthié, il a aussi vu la concurrence de Louis Carbonel poindre à Toulon. Ce qui l'obligeait à alterner avec le poste de premier centre.

Hanrahan, un dossier encore à trancher

En Auvergne, c'est un statut de titulaire en puissance à l'ouverture qui l'attend, en remplacement de Lopez et à un poste où l'ASMCA compte depuis cette saison sur le jeune Gabin Michet (20 ans), suit de près l'évolution d'un autre espoir du club, Théo Giral (18 ans) mais manque de taulier.

L'Irlandais JJ Hanrahan, qui s'était engagé cet été, n'est pas encore sûr de poursuivre l'aventure en Auvergne. Il avait signé un contrat portant sur une seule saison, la seconde était optionnelle. Cette option n'a pas encore été activée et l'Irlandais, aux performances contrastées depuis qu'il porte les couleurs de l'ASM, ne sait pas encore s'il portera encore le maillot jaune et bleu à l'issue de cette saison.