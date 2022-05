Avec ce retrait, il semble désormais certain que le score ne va plus bouger, et la victoire 26-8 du Stade toulousain en Corréze va définitivement être validée. Les Haut-Garonnais vont conserver leurs quatre points tandis que les Brivistes enregistrent une défaite à zéro point et devront encore lutter pour leur maintien sur la pelouse du Stade français dimanche prochain.

Les dirigeants brivistes ont expliqué leur décision dans les colonnes de La Montagne : "On a lancé la procédure samedi soir, comme le veut le règlement. Mais on a décidé de se concentrer pleinement sur le match du Stade Français. Toulouse a mérité sa victoire, point", avant d'ajouter que "ce n'est pas un rétropédalage", en réponse aux nombreuses critiques qu'a reçues le CAB depuis ce dimanche matin.