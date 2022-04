Un chapitre va se fermer à l’intersaison du côté de Lyon, et un nouveau va donc logiquement s’ouvrir. Après sept ans de bons et loyaux services, Pierre Mignoni va s’envoler vers de nouveaux horizons. L’ancien demi de mêlée va retrouver son club de cœur, à savoir le Rugby Club Toulonnais.

Avec Mignoni à sa tête, le Lou a tout simplement changé de dimension. Une promotion en Top 14 actée en 2016 puis un statut de prétendant au top 6 directement offert. Deux demi-finales de championnat plus tard (en 2018 et 2019), Lyon va donc voir arriver un nouveau manager, en la personne de Xavier Garbajosa. L’ancien entraîneur de La Rochelle et Montpellier va connaître sa troisième expérience en tant que manager dans le Rhône. Il devrait être accompagné dans sa mission par Kendrick Lynn, David Attoub et Julien Puricelli, tous déjà bien installés cette saison.

La seule interrogation reste au niveau de la défense, et selon les informations de Midi Olympique, la piste menant à Coenie Basson est la plus probable. L’ancien deuxième ligne pourrait bien être l’entraîneur de la défense du Lou la saison prochaine.

Au centre, c’est le gros chantier

C’est une certitude depuis de longues semaines, Pierre-Louis Barassi (24 ans) ne sera plus un joueur de Lyon la saison prochaine. Le centre international s’est engagé avec le Stade toulousain, il l’a lui-même annoncé dans les colonnes de Midi Olympique ce lundi. En plus de Barassi, un autre cadre du centre du terrain lyonnais devrait lui aussi faire ses bagages. On pense ici à Charlie Ngatai (31 ans) qui devrait porter les couleurs de la province irlandaise du Leinster à l’issue de cette saison.

Pierre-Louis Barassi et Charlie Ngatai ne devraient plus évoluer au Lou la saison prochaineIcon Sport

C’est donc la première grosse mission de Xavier Garbajosa : consolider sa paire de centres. Thibaut Regard sera lui toujours là, tout comme Josua Tuisova, Ethan Dumortier et Xavier Mignot (qui peuvent dépanner). Mais a priori, le Lou souhaite deux recrues à ce poste. La première nous envoie du côté de Narbonne, avec Josiah Maraku (22 ans). Le Baby Black, arrivé dans l’Aude en cours de saison a directement démontré tout son talent, de manière à frapper dans l'œil des recruteurs rhodaniens.

Maraku sera-t-il suivi par un de ses compatriotes ? En effet, le Lou s’est positionné pour enrôler le centre biarrot, Francis Saili (32 ans). L’ancien joueur des Harlequins devrait quitter le Pays basque à la fin de l’exercice et serait suivi par bon nombre de clubs de l’élite, dont Lyon. Affaire à suivre.

L’énigme Bastareaud

Le Lou pourra-t-il compter ou comptera-t-il tout simplement sur Mathieu Bastareaud (33 ans) la saison prochaine ? Le troisième ligne s’est grièvement blessé aux deux genoux en tout début de saison sur la pelouse de Toulon. Alors qu’il est en pleine rééducation, le doute subsiste encore quant à un retour ou non de l’international aux 54 sélections. À l’heure où sont écrites ces lignes, aucune information n’a fuité quant à une retraite anticipée ou alors une prolongation de contrat. Bastareaud est en contrat jusqu’en juin 2022. Quoi qu’il en soit, le Lou a d’ores et déjà acté l’arrivée d’un numéro huit pour les prochaines saisons. Le jeune montois, Maxime Gouzou portera les couleurs rouges et noires à partir de juillet.

Top 14 - Mathieu Bastareaud (Lyon)Icon Sport

Des cadres prolongés jusqu’en 2025

Une chose est certaine, pour construire, Xavier Garbajosa pourra s’appuyer sur les cadres de l’effectif lyonnais. Tour à tour, des joueurs comme Félix Lambey, Jordan Taufua, Dylan Cretin et Baptiste Couilloud ont tous prolongé leur contrat jusqu’en 2025. Une manière de voir loin pour le Lou, qui aura encore ses meneurs sur la pelouse dans les prochains mois.

Baptiste Couilloud - LyonIcon Sport

La saison prochaine, mis à part au poste de centre, les Lyonnais vont conserver leur colonne vertébrale. Un temps évoqué comme la priorité du Rugby Club Toulonnais, Léo Berdeu devrait bien porter la tunique lyonnaise lors du prochain exercice. D’ici là, l’effectif lyonnais doit tenter d’arracher une place dans le top 6 avant la fin de la saison. Manière à terminer le chapitre de Pierre Mignoni sur une bonne note, avant d’ouvrir celui avec Xavier Garbajosa.

Le mercato actuel du Lou :

Arrivées : Tafili (Toulouse), Coltman (Highlanders ; NZL), Botha (Bulls ; AFS), Gouzou (Mont-de-Marsan), Maraku (Narbonne).

Départs : Ivaldi (Stade français), Ngatai (Leinster), Barassi (Toulouse), Laporte (Pau).