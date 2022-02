70 : jours que Toulouse n'a pas gagné en Top 14

La dernière victoire du Stade toulousain en Topremonte au 27 novembre dernier, contre Brive (18-11). Depuis, les champions en titre restent sur trois défaites en championnat (à Bordeaux-Bègles et Clermont, puis contre le Racing 92) et ont vu deux de leurs réceptions être reportées (face au Stade français et à Montpellier).

12 : la moyenne de points marqués par Pau lors des quatre derniers déplacements

Alors que la Section paloise inscrit 21,1 points en moyenne depuis le début de la saison, elle est plombée dans le secteur offensif par son faible rendement à l'extérieur avec seulement 14,6 points inscrits à l'extérieur. Un moyenne qui chute à douze depuis la victoire à Perpignan.

Top 14 - Hastoy et Daubagna formeront la charnière de la Section paloise face au MHR.Icon Sport

6 : internationaux au CAB

Si le CAB ne compte pas le moindre international concerné par le début du Tournoi des 6 Nations, le club corrézien a vu six de ses joueurs partir pour commencer le Rugby Europe Championship, autrement dit le Tournoi B. Ainsi Vano Karkadze, Luka Japaridze, OtarGiorgadze, Vasil Lobzhanidze et Tedo Abzhandadze pourraient croiser la route ce week-end de Steevy Cerqueira, convoqué avec le Portugal.

57 : ans que La Rochelle n'a plus gagné à Aguiléra

Il faut remonter à début 1965, dans les archives, pour trouver trace d'une victoire maritime sur le pelouse de Biarritz (3-11). Le seul succès du club à la caravelle, d'ailleurs au Parc des Sports d'Aguiléra. Mais l'affiche reste relativement rare. "Seulement" dix confrontations recensées en terres basques depuis l'après-guerre. La dernière en date, avant les retrouvailles de dimanche ? Le 5 mars 2011, en Top 14. Le BO, futur qualifié en phases finales, s'était imposé 32-30 face au promu rochelais et futur... relégué !

0 : le Stade français en échec à Lyon

Depuis la remontée en Top 14 du Lou à l'été 2016, le Stade français ne s'est jamais imposé sur le terrain lyonnais. Cinq rencontres, cinq défaites dont trois revers très lourds. Lors des saisons 2017-2018,2018-2019 et 2019-2020, le club de la capitale a même, à chaque fois, encaissé plus de quarante points, sans en inscrire plus de dix.

Top 14 - Sekou Macalou retrouve la troisième ligne du Stade français pour ce déplacement à Lyon. Icon Sport

2 : Hounkpatin en mode bulldozer

Le 2 octobre dernier, lors du match aller remporté par le CO (27-16) sur la pelouse de Pierre-Fabre, Wilfrid Hounkpatin avait inscrit deux essais face aux Toulonnais. Le pilier avait fait parler sa puissance avec des charges dévastatrices emportant plusieurs avants du RCT dans son sillage.