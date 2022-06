37 points pour Toulon en dix journées

Personne ne fait mieux en France que la bande à Franck Azéma durant cette période. Elle s’est appuyée sur une défense de fer (1er, avec seulement 164 points concédés) et une attaque en feu (2e, 301 points marqués). Brive (17-10) et Montpellier (18-16) ont été les seuls accrocs. Dans ce classement qui démontre les dynamiques des équipes, les Rouge et Noir partagent l’affiche avec le Racing 92 (2e, avec 32 unités), qui possède la meilleure attaque sur ce laps de journées (316 points inscrits).

11 points de bonus pour Lyon et La Rochelle

Voilà une statistique de premier choix, dans une partie où le moindre point de bonus pourrait faire basculer la qualification d’un côté comme de l’autre. Lyonnais et Rochelais ont glané chacun onze points de bonus (six offensifs, cinq défensifs) depuis le début du championnat. Mieux que toute autre équipe engagée en Top 14.

200 : Daubagna fêté au hameau

La Section paloise fêtera son demi de mêlée Thibault Daubagna qui a connu son deux centième match avec la Section lors du dernier déplacement à Toulon. Antoine Hastoy sera aussi à l’honneur, avec cent matchs disputés avec le club béarnais.

6 matchs joués par Guido Petti cette saison

L’international argentin a pu jouer seulement six matchs cette saison. Il a souffert d’un ménisque. Il est attendu comme un homme important de cette fin de saison pour l'Union Bordeaux-Bègles.

Top 14 - Union Bordeaux-Bègles - Guido PettiIcon Sport

17 apparitions consécutives pour Esteban Abadie

Esteban Abadie, absent quatre mois après une grosse blessure aux cervicales, a manqué les huit premières journées de championnat. Mais depuis, le troisième ligne de 24 ans n’a plus quitté la feuille de match en Top 14, soit dix-sept apparitions consécutives. Abadie devrait en enchaîner une dix-huitième sur le terrain du Stade français ce dimanche.

2 points à l’extérieur pour le BO

En grande difficulté loin d’Aguilera, Biarritz est la seule équipe, avec Brive, à ne jamais s’être imposée à l’extérieur cette saison. À part contre Toulon (défaite 13-9) et Bordeaux (30-27), le club basque est toujours rentré bredouille de ses différents voyages et ce serait un véritable exploit que de voir le Biarritz olympique ramener quelque chose de son dernier déplacement à Toulouse, ce dimanche.