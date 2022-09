Avec du sang neuf et l'arrivée de jeunes pépites dans le groupe des Rouge et Noir, à 33 ans Sofiane Guitoune fait partie des murs alors qu'il entame sa septième saison au club. Un âge et une expérience pour celui qui compte neuf sélections avec le XV de France, qui l'oblige à devenir celui qui conseille et qui guide les plus jeunes. Un rôle qu'il apprécie, mais on sent que l'ancien perpignanais tiens à rester jeune dans sa tête, "Avec Tim (Nanaï-Williams) on est les plus vieux, il y a une différence d'âge. Mais je me sens proche des mecs, je fais abstraction de l'âge. Quand j'étais plus jeune, je restais avec les vieux, maintenant, je suis avec les jeunes ça ne me dérange pas. J'aime bien la phrase de Kylian Mbappé qui me représente bien: "moi, tu me parles pas d'âge."

Alors, pour les jeunes qui évoluent à ses côtés, Sofiane Guitoune ne tarit pas d'éloge, entouré de la jeune garde, le centre se sent comme un poisson dans l'eau. Notamment avec celui qui a évolué juste à côté de lui au centre pour la première fois avec l'équipe professionnelle, Dimitri Delibes, qu'il connaît très bien, "Depuis que je suis au Stade, il s'entraîne avec nous, il a eu quelques pépins physiques, mais on connaissait son potentiel, il lui fallait un déclic et je pense qu'il l'a eu la saison dernière. C'est un super joueur qui est athlétique, qui pige le rugby, il est costaud, il peu jouer à l'aile comme au centre, il a un peu le même profil que moi donc j'aime bien jouer avec lui."

"Il fallait que je coupe"

Et puis il y a ceux que l'Agenais de formation ne connaît pas encore et se doit de guider. Comme lui, Ange Capuozzo s'est fait connaître en Pro D2 un point commun qui ne laisse pas Sofiane Guitoune indifférent, "Je le suivais déjà quand il évoluait en Pro D2, je trouvais qu'il était incroyable par sa capacité d'accélération, et même par son gabarit, il n'est pas épais, mais il arrive à casser des plaquages. C'est un joueur qui ne joue pas le contact, il a envie de découvrir et de progresser donc forcément, j'aime beaucoup."

Amical - Sofiane Guitoune (Toulouse)Icon Sport

Mais le trois-quarts centre se doit aussi de penser à lui, souvent ralenti sur les blessures, il enchaîne en ce début de saison les minutes et les a même toutes disputées sur ce début de Top 14. Une situation qui fait du bien au moral du joueur qui revient après avoir douté de ses capacités à revenir au plus haut niveau. "Je suis revenu au mois de juillet, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas touché au rugby, je n'étais pas revenu au club. Il faillait que je coupe, je ne m'étais pas pris la tête et je ne savais pas trop où j'allais en être physiquement. J'ai été pas mal frustré l'année dernière, d'une année à l'autre, je me blesse sur la même période et je loupe les phases finales, aujourd'hui ça se passe bien, pourvu que ça dure."

Ce samedi, il sera une nouvelle fois titulaire à Pau et saura faire rappeler la déroute toulousaine contre la section la saison passée, "On était complètement passé à côté de ce match, on avait même été ridicules à Pau, qui nous avait mis une danse à 13 contre quinze. C'est une équipe très complète, je pense qu'ils vont vouloir faire un gros match contre nous avec un stade plein, ça va être un gros match.". Place au spectacle.

Par Pierre Magne