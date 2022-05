Royaltiz : il est possible d’investir sur huit internationaux français !

Ils nous ont tous fait vibrer avec le maillot du XV de France ou en Top 14 et ils sont tous disponibles sur la plateforme Royaltiz ! Au total, ils sont sept. Sept grands noms du rugby français sur lesquels il est possible d’investir et de, possiblement, gagner de l’argent. Gabin Villière, Sekou Macalou, Virimi Vakatawa, Teddy Thomas, Matthieu Jalibert, Cameron Woki, Jonathan Danty et Antoine Dupont, ils y sont tous ! À noter également qu’Antoine Hastoy, le demi d’ouverture palois, rejoint l’aventure ce mardi !

"C’est un concept très intéressant, avoue Gabin Villière. Le projet est excitant, cela permet de toucher un autre public. On nous en parle en-dehors du terrain, cela intrigue de nombreuses personnes, mais c’est agréable." Antoine Dupont est le premier joueur à avoir intégré Royaltiz. Le meilleur joueur du monde est une attractivité bien au-delà du ballon ovale. Le demi de mêlée du Stade toulousain est arrivé sur la plateforme le 1er décembre dernier. Un contrat de dix ans a débuté fin 2021.

Rassurez-vous donc, vous avez du temps pour investir que le meilleur joueur des deux derniers Tournois des 6 Nations. L’ancien Castrais n’a pas encore été rejoint par des coéquipiers en club, mais des coéquipiers en sélection nationale. Et ce n’est pas pour nous déplaire…

Macalou et Thomas, les bons coups ?

Sur Royaltiz il y a deux manières de générer du profit. Comme l'évoque le co-fondateur, Christophe Vattier. Tout d’abord grâce aux dividendes, des revenus calculés suivant le nombre de tokens que vous possédez, ou alors grâce à de l’achat-revente. Et pour cette seconde "technique", deux joueurs peuvent être vus comme de bons investissements. Explications.

En premier lieu, Teddy Thomas. L’ailier du Racing 92 est actuellement le joueur le moins cher sur la plateforme, ce qui le rend logiquement plus abordable que les autres. En plus de changer d’air à l’intersaison (il va rejoindre La Rochelle), l’ancien Biarrot est de retour en forme depuis quelques semaines. Un retour au plus haut niveau avec les Racingmen et… avec le XV de France ? Que de bonnes nouvelles pour les investisseurs qui ont misé sur lui.

L’autre bonne pioche pourrait bien être Sekou Macalou. Le troisième ligne parisien ne va pas disputer la phase finale de Top 14 avec le club de la capitale et va revenir sur les terrains revanchard lors du prochain exercice. Cela pourrait faire de gros dégâts. Pour le reste, des joueurs comme Matthieu Jalibert, Cameron Woki et bien évidemment Antoine Dupont peuvent être vus comme de bons investissements sur la longueur.

Quelle que soit votre stratégie, si vous aimez jouer, miser et vibrer, vous trouverez forcément votre bonheur grâce à Royaltiz. Ne reste plus qu’à monter dans le train.

Royaltiz offre un super bonus exclusif pour les lecteurs de Midi Olympique et Rugbyrama : inscrivez-vous sur Royaltiz, entrez le code VIP "OLYMPIQUE" et vous recevrez 1 jeton de talent gratuit d'une valeur allant jusqu'à 25 €, dès votre premier achat de token !

Pour vous inscrire, suivez ce lien