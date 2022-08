Comme la semaine dernière, Aguiléra a dû attendre les tout derniers instants d’un match crispant et tendu pour laisser exploser sa joie. Il y a sept jours, c’est un coup de pied de Brett Herron dans le temps additionnel qui avait offert la victoire au club basque, en amical, face aux Anglais d’Ealing (22-21).

Jeudi soir, en ouverture du championnat de France de Pro D2, ce sont deux pénalités de Gilles Bosch dans les dix dernières minutes qui ont délivré les supporters du BO. "Tout n’était pas parfait, il y a eu pas mal de déchets. Sur cette deuxième mi-temps, nous avons su renverser la pression. Ce n’était pas le plus beau match de rugby, mais la victoire est là, on va s’en satisfaire. Ça lance notre saison", soulignait l’ailier Steeve Barry au coup de sifflet final.

Face à un gros de la division, le club basque a fait preuve d’une belle force de caractère pour renverser une situation peu favorable, puisqu’il était en infériorité après l’heure de jeu, suite au carton jaune adressé à Baptiste Germain (61e) et mené au score (12-14, 62e). À ce titre, force est de constater qu’Aguiléra a joué un rôle important dans le succès biarrot. "C’était un peu tendu, souriait Barry en conférence de presse. C’est bien d’avoir ce public qui chante, qui crie, qui nous encourage. Le seizième homme a fait son taf."

Sowerby : "Nous avons gagné grâce à nos valeurs"

Le BO, qui a perdu très tôt dans la partie deux de ses cadres avec les blessures de Perraux (5e minute, une côte cassée) et O’Callaghan (35e, genou), a trouvé des solutions pour ne pas être déstabilisé par ces sorties prématurées. Après ce nouveau succès dans le "money time" - le second en sept jours - l’entraîneur des avants du BO, Shaun Sowerby, expliquait dans les travées d’Aguiléra : “Nous n’avons pas gagné rugbystiquement, mais grâce à nos valeurs. C’est un peu à l’image de ce que nous avions fait la semaine dernière. Il y a un peu de déception, car en première mi-temps, nous avons eu une période de domination très forte pendant laquelle on aurait pu éloigner l’adversaire, mais on ne l’a pas fait. Nous sommes encore en construction avec un turnover important. Les liens et repères collectifs vont prendre un peu de temps à se mettre en place. C’est encourageant, car même en étant loin de notre niveau, on arrive à battre un bel adversaire."

Après ce premier test validé avec succès, un second gros morceau se présentera pour le club basque, puisqu’il se rendra à Vannes vendredi prochain.