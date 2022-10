Pau renoue avec la victoire, Perpignan s'enfonce... Les pronos de la 7ème journée

Brive - Toulouse

Pour donner le coup d'envoi de cette septième journée, le Stade toulousain se déplace à Brive. Dans l'espoir de conforter leur place de leader à l'issue de cette rencontre, les Rouge et Noir débarquent en Corrèze avec leurs cadres. Étincelant la semaine dernière face à Clermont, Thomas Ramos devrait une nouvelle fois être aligné à l'ouverture, aux côtés d'Antoine Dupont et Sofiane Guitoune. Chez les Brivistes, le staff devra composer avec de nombreux blessés. De quoi amincir les chances de victoire face à l'ogre toulousain. Dans ce contexte, les Stadistes devraient ramener la victoire de Corrèze.

Perpignan - Clermont

Après un voyage difficile à Ernest-Wallon, les Clermontois se déplacent à Perpignan. A Aimé-Giral, les Asémistes seront opposés à des Perpignanais revanchards. Corrigée par le Stade français lors de la précédente journée, l'Usap doit relever la tête pour ne pas sombrer. Et la mission s'annonce difficile. Pour ce déplacement, les Jaunards devraient s'appuyer sur le duo Penaud/Raka qui fait des ravages depuis la reprise du championnat. Alex Newsome et Sébastien Bézy, au repos contre Toulouse, devraient également être dans le XV de départ clermontois. Avec ses cadres sur le terrain, l'ASM devrait pouvoir réaliser un coup chez les hommes de Patrick Arlettaz.

Castres - Bayonne

Invaincu à domicile depuis maintenant 25 matchs, le Castres Olympique reçoit Bayonne à Pierre-Fabre. Après y avoir battu les champions de France en titre, les Tarnais comptent bien décrocher une nouvelle victoire. Et pour y parvenir, le CO pourra comme la semaine dernière compter sur Benjamin Urdapilleta. Revenu du Rugby Championship, l'ouvreur argentin a disputé son premier match de la saison avec le CO contre Montpellier et a montré ô combien il était important. Contre les Basques, il pourrait une nouvelle fois guider les siens vers la victoire, même si les Bayonnais pourraient surfer sur leur victoire de la semaine dernière face aux Rochelais.

Montpellier - Lyon

Vainqueurs de l'UBB à Gerland, les Lyonnais enchaînent avec un déplacement périlleux chez des Montpelliérians désireux de se racheter. Battus par Castres le week-end dernier, les Cistes doivent s'imposer s'ils ne veulent pas perdre le podium de vue. Et pour ce faire, il y a fort à parier que Philippe Saint-André aligne son équipe type. Sur le banc face au CO, Louis Carbonel devrait retrouver sa place de titulaire, tout comme Zach Mercer et Anthony Bouthier, laissés au repos pour le déplacement à Pierre-Fabre. Devant son public, le champion de France en titre devrait s'imposer face au Lou, qui semble avoir du mal à enchaîner les victoires depuis l'entame de la saison.

Pau - Stade français

Dernier du championnat avec 8 points, Pau accueille le Stade français ce samedi. Sur trois défaites consécutives, les Palois devront montrer un nouveau visage s'ils souhaitent renouer avec la victoire. Surtout que du côté du club de la capitale, le moral est au beau fixe. Large vainqueur de Perpignan la semaine dernière, le Stade français pointe actuellement à la 5ème place. Mais avec trois défaites en autant de déplacements, les Parisiens semblent avoir du mal à voyager. Un motif d'espoir pour la Section paloise. Dans ce contexte, les Vert et Blanc devraient trouver les solutions pour s'imposer au Hameau, où Toulouse a trébuché en début de saison.

Bordeaux - Racing 92

Décevants depuis le début de la saison, Bordeaux et le Racing 92 s'affrontent ce samedi à Chaban-Delmas. Pour la réception des Franciliens, Christophe Urios et son staff devraient pouvoir compter sur l'ailier sud-africain Madosh Tambwe, qui a pour le moment uniquement disputé les deux premières journées du championnat. Cette rencontre devrait également être l'occasion d'assister au duel de numéro 9 entre Nolann Le Garrec et Maxime Lucu, tous deux prétendants à une place en équipe de France. Si Bordeaux se fait peur depuis l'entame du championnat, les Girondins devraient s'imposer face aux Racingmen qui ne comptent pour le moment aucune victoire à l'extérieur.

La Rochelle - Toulon

Voilà une rencontre qui s'annonce disputée. Défait pour la deuxième fois de la saison la semaine dernière à Jean-Dauger, le Stade rochelais reçoit Toulon pour clôturer cette septième journée. Large vainqueur de Brive la semaine dernière, le RCT a de son côté définitivement lancé sa saison. Avec le retour de Chelsin Kolbe, l'explosion de Gaël Dréhan et les bonnes performances de Waisea, les bonnes nouvelles se succèdent chez les Varois. Mais à Marcel Deflandre, il faudra réaliser une grosse prestation pour s'imposer. Intraitables depuis le début de la saison à domicile, les champions d'Europe en titre semblent intouchables devant leur public. Des éléments qui poussent à penser que, à la maison et avec ses cadres, La Rochelle s'imposera.

